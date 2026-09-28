Manisa Büyükşehir Belediyesi Akademi Manisa, gençlerin bilim, teknoloji ve mühendislik alanındaki gelişimlerine katkı sunmaya yönelik etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Lavender Robotics ekibi, Akademi Manisa'da öğrencilerle bir araya gelerek robotik çalışmaları ve yarışma deneyimlerini paylaştı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin bilim ve teknoloji alanlarında kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Akademi Manisa'da, robotik ve mühendislik odaklı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Lavender Robotics ekibinin katılımıyla düzenlenen programda öğrenciler, robotik teknolojiler ve mühendislik çalışmaları hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında Lavender Robotics ekibi, robotların tasarım ve üretim süreçlerinin yanı sıra mühendislik çalışmalarını ve takım çalışmasının önemini öğrencilerle paylaştı. Ekip üyeleri, robotik alanında yürüttükleri çalışmalar ve katıldıkları yarışmalarda edindikleri deneyimleri de öğrencilerle aktardı. Programda öğrenciler, FRC ve FTC kategorilerinde kullanılan robotları yakından inceleme fırsatı bulurken, robotların çalışma prensipleri ve geliştirilme süreçleri hakkında ekip üyelerinden bilgi aldı. Öğrencilerin merak ettikleri soruların da yanıtlandığı etkinlik, teknoloji ve mühendislik alanlarına yönelik deneyim paylaşımıyla tamamlandı.

Akademi Manisa'da gerçekleştirilen etkinlikle, gençlerin bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarına ilgilerinin artırılması, uygulamalı çalışmalar ve deneyim paylaşımları aracılığıyla kendilerini geliştirmelerine katkı sağlanması hedeflendi.