Sokakta su ve yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için geliştirilen otomat, atılan her atık karşılığında mama vererek sokaktaki sahipsiz can dostların beslenmesine katkı sağlıyorBURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının su ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanan Pugedon MamaMatik’ ler hizmete girdi.

Pugedon MamaMatik vatandaşların atacağı pet şişe, cam şişe ve metal ambalaj atıkları karşılığında sokak hayvanları için mama veriyor. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile çalışmalar yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak hayvanları için de yenilikçi projeler üretiyor. Bu kapsamda tamamen güneş enerjisi ile çalışan ve çevre dostu olan Pugedon MamaMatik’ ler atık atıldığında sesli olarak vatandaşlara teşekkür ediyor. Vatandaşların oldukça ilgisini çeken bu otomatlar minik dostlar tarafından da benimsenmiş durumda.

HER ATIK ÇÖP DEĞİLDİR

Timtaş AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akay yaptığı açıklamada bir taraftan geri dönüşebilir atıkları ekonomiye kazandırırken bir taraftan da sahipsiz hayvanları beslediklerini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile çok faydalı bir projeye imza attıklarını söyledi. Akay “Bursa’ da muhtelif noktalara yerleştirilen otomatlarla sokak hayvanları ile hayvanseverler arasında bir köprü oluşturduk. Hayvanseverlerin Pugedon MamaMatik’ lere atacakları pet şişe, cam şişe ve metal kutu atıkları sevimli minik dostlarımıza mama olarak geri dönecek. Sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için geliştirdiğimiz bu otomatlar atılan her karşılığında mama vererek sokaktaki can dostlarımızı beslerken, sıfır atık ve geri dönüşüme de dikkat çekiyor” dedi.

PUGEDON MAMAMATİK NASIL ÇALIŞIYOR?

Pugedon MamaMatik’ lere hayvan severlerin atacağı ambalaj atıkları allttaki hazneye taze mama dolmasını sağlıyor. Bu destek ile sevimli dostlarımız, çevre dostu güneş enerjisi ile çalışan MamaMatik’ lerden günlük besinlerini temin etmiş oluyorlar. Otomat güneşsiz günlerde içindeki akü ile çalışmaya devam edecek şekilde tasarlanmış. Akıllı yazılımı sayesinde kaç atık atılmış, ne kadar mama verilmiş, kaç sokak hayvanı beslenmiş, atık ve mama depolarının doluluk oranları gibi bilgilere de anlık online olarak ulaşmak mümkün.