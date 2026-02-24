Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nin (BUSİAD) Çekirge Toplantısı ve Geleneksel İftar Programı'nda Başkan Tuncer Hatunoğlu, toplumsal, ekonomik ve teknolojik dönüşümün merkezine insanı koyma mesajı verdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nin (BUSİAD) Çekirge Toplantısı ve Geleneksel İftar Programı, yerel yöneticiler, iş insanları ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla Podyum Davet'te gerçekleştirildi.

İftarın açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, Ramazan ayının ilk iftarını düzenlemenin gelenekten öte, birlik ve beraberliğe verilen önemin göstergesi olduğunu belirtti. Hatunoğlu, 'BUSİAD yalnızca gönüllü bir kuruluş değil, aynı zamanda geleceği okuyan ve öngörüler üreten bir yapı' dedi. Hatunoğlu, geçmiş ile gelecek arasında köprü kurma hedefini vurguladı. 'Doğal kaynaklarımız, bilgi birikimimiz, sermayemiz ve insan kaynağımızı gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarmalıyız' dedi. Bursa'nın gücünün sadece organize sanayi bölgeleri veya üretim kapasitesi değil, insan kaynağı olduğunu belirten Hatunoğlu, toplumsal dönüşümün ekonomik ve dijital dönüşümler kadar kritik olduğunu ifade etti.

YAPAY ZEKA VE İNSAN İLİŞKİSİ

44 yıldır bilişim sektöründe faaliyet gösteren Hatunoğlu, yapay zekânın insanın yerini almayacağını, aksine doğru kullanıldığında insanı daha değerli kılacağını söyledi. 'Teknoloji ve dijitalleşmeyi doğru araç olarak kullanıp, asıl merkezde insanı koymalıyız' dedi.

İş dünyasının ekonomik zorluklarını da değerlendiren Hatunoğlu, finansman koşulları, maliyet baskıları, küresel rekabet ve jeopolitik risklerin kent ve ülke ekonomisini doğrudan etkilediğini belirtti. BUSİAD'ın iş dünyasının sesi olarak çözüm odaklı yaklaşımını sürdüreceğini vurguladı.

ACİL İHTİYAÇ PROJESİ VAKFI SUNUMU

Programda konuşan Acil İhtiyaç Projesi Vakfı Kurucu Başkanı Dr. Ebru Nurluoğlu, 'Geleceği İyilikle Beslemek' başlıklı sunum yaptı. Nurluoğlu, farklı coğrafyalarda yardım çalışmalarına değinerek, sosyal sorumluluğun toplumsal bir zorunluluk olduğunu belirtti. Hatunoğlu, konuşmasını 'Önce insan olduğumuzu unutmadan, ortak iyiliği gözeterek, birlik ve beraberlik içinde, daha adil, üretken ve yaşanabilir bir Bursa için çalışmaya devam edeceğiz' sözleriyle tamamladı.