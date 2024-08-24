Bursa’nın en lüks mahallelerinden biri olan Çamlıca mahallesinin yolları adeta köstebek yuvasına döndü. Özellikle Çamlıca Kapalı Pazar alanının önünde bulunan çukur, araçlara maddi hasar veriyor.BURSA (İGFA) -Özellikle akşam saatlerinde araçların bu çukuru görmesi oldukça zorlaşıyor ve yüksek hızla bu çukura vuran araçlarda büyük maddi hasarlar oluşuyor.

Bursa’nın gözde mahallelerinden biri olan Çamlıca, son dönemde yollarındaki bozukluklarla gündeme geliyor. Sürücüler ve mahalle sakinleri özellikle Çamlıca Kapalı Pazar alanının etrafındaki yollardan rahatsız olduklarını dile getiriyor.

SÜRÜCÜLER İSYANDA…

Akşam saatlerinde daha tehlikeli hale gelen bu çukur, sürücüleri siyan ettiriyor. Aydınlatmanın yetersiz olduğu bu bölgeden geçen araç sürücüleri, çukuru göremeyip çarpıyor ve araçlarda maddi hasarlar meydana geliyor.

ÇUKUR ONARILMAZSA DAHA VAHİM DURUMLAR OLUŞABİLİR

Mağdur olan sürücüler ve mahalle halkı çukurun onarılmaması durumunda daha fazla aracın hasar göreceğini hatta kazaların yaşanabileceğini vurguluyor.