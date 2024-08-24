Uşak’ın Eşme ilçesinde bu yıl 26. kez düzenlenen Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı. Coşkulu başlayan festivalin açılış törenine, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ege Belediyeler Birliği Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de katıldı.UŞAK (İGFA) - Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali, coşkulu açılış töreniyle başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ege Belediyeler Birliği Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Manisa, Denizli, Aydın ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, festivalin ilçenin sembolü olduğunu aynı zamanda uluslararası kimlik kazandığını belirtti.



YAVAŞ, “FESTİVALLER EN BÜYÜK DEĞERLERİMİZ” Festivalin onur konuğu olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, Eşmelilere hitap etti. Eşme kiliminin dünyaca tanınır olduğuna dikkati çeken Yavaş, şöyle konuştu: “Bu motifler, bu kilimin dokunma şekli, kökboyası, geçmişi çok uzun yıllara dayanan, aynı zamanda motiflerini Orta Asya’dan Anadolu’ya taşıyan ve bu nedenle Türk milleti var oldukça, Türkiye Cumhuriyeti var oldukça, dünya yerinde durdukça ilelebet bu kültürün devam etmesi gerekiyor. Aksi takdirde hafızasını kaybetmiş insan gibi oluruz. Bunlar bizim en büyük değerlerimiz. Bu kilimin yapılış şekli, dokunuş şekli ve buradaki desenler binlerce yıllık kültürün ürünüdür. Dolayısıyla herhangi bir kültürün ortadan kaybolması, Türk milletine ait bir hazinenin ortadan kaybolmasıyla eşittir. Aynı zamanda festivaller halkın bir araya gelmesiyle birlik beraberliğini ve kaynaşmasını sağlamasıyla çok değerlidir.”



KORTEJ GEÇİŞİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU Konuşmaların ardından kortej geçişi yapıldı. Kortejde, çeşitli illerden gelen halk oyunları ekipleri tarafından gösteriler sunuldu. Klasik otomobil grupları otomobilleriyle kortej geçişini katılırken, cirit sporcuları da atlarıyla geçişte yer aldı. Renkli görüntülerin yaşandığı kortej geçişi, Eşmelilerin beğenisini topladı.