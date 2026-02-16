Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, yerel, ulusal ve uluslar arası organizasyonlarda başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyor. Kulübün sporcuları son olarak Mersin'de gerçekleştirilen Seyfi Alanya Kış Atmalar Kupası ve Kulüplerarası U18 Atmalar Ligi 1. Kademesi'nde kürsüyü es geçmedi.

BURSA (İGFA) - Nevin Yanıt Atletizm Sahası'nda 14-15 Şubat 2026 tarihlerinde düzenlenen organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 1 altın, 3 bronz madalya alırken, takım halinde de üçüncü sırada yer aldılar.

148 sporcunun katıldığı organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Damla Özbay U18 kadınlar çekiç atmada 59.27'lik derecesiyle kürsünün en üst basamağında yer alırken, başarılı sporcu bu derecesiyle yıldızlar Avrupa barajını da geçti.

Mersin'deki organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Zeliha Uzunbilek büyükler çekiç atmada 56.48'lik derecesiyle bronz madalya kazandı. Şampiyonada ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Eslem Sapçılı U18 kadınlar disk atmada 37.32'lik derecesiyle, Ecrin Şahin ise U16 kadınlar çekiç atmada 40.79'luk derecesiyle üçüncü olmayı başardı.

Şampiyonada yer alan diğer Bursa Büyükşehir Belediyesporlu atletlerden Hilal Demir U16 çekiç atmada 29.78, Ecrin Azra Çakır de U18 kadınlar cirit atmada 42.71'lik derecesiyle beşinci olurken, Ecrin Zeynep Geyik U18 kadınlar gülle atmada 10.87'lik derecesiyle yedinci sırada yer aldı.

Elde edilen bu sonuçların ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor U18 Atmalar Ligi 1. Kademesi'ni 2975 puanla üçüncü sırada tamamladı.