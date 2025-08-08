Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yüzde 100 hibeli ‘Mazot Desteği’ projesi kapsamında yaklaşık 5 bin çiftçiye ödemelerin yapıldığını açıkladı.BURSA (İGFA) - Bursa’da çiftçilerin üretmesi ve ürettiğinin karşılığını alabilmesi için kırsal kalkınmaya yönelik birçok çalışmayı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla başlattığı yüzde 100 hibeli ‘Mazot Desteği’ projesi kapsamında çiftçilere ödemelerini yaptı. Yaklaşık 5 bin Bursalı üreticiye Opet ve Petrol Ofisi istasyonlarında kullanabilecekleri şifreleri gönderildi.

İznik Ziraat Odası Başkanı Vedat Çakar'ı makamında ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çiftçilere sunulan mazot desteği ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara geçtiğini duyurdu. Üreticilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Bozbey, “Yapmış olduğumuz destekle birlikte çiftçilerimiz daha fazla alanı eker duruma gelecek. Üreticilerimizi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi’nin yanlarında olduğunu göstereceğiz” dedi.

İznik Ziraat Odası Başkanı Vedat Çakar, mazot desteğinden dolayı tüm çiftçiler adına Başkan Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.