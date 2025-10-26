Bursa Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak amacıyla Kalite Yönetim Sistemi yolculuğuna devam ediyor. Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, Enerji Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi olmak üzere 5 belgeye sahip olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yürütülen dış tetkikleri başarıyla tamamladı.

BURSA (İGFA) - Altyapıdan üstyapıya kadar her alanda projeler geliştirerek Bursa'yı geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, teknolojinin sunduğu fırsatları en etkili şekilde kullanarak Bursa'yı daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir hale getirme hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Kalite Yönetim Sistemi (ISO-9001), Çevre Yönetim Sistemi (ISO-14001), Enerji Yönetim Sistemi (ISO-50001), Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi (ISO 10002) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO-45001) belgelerine sahip olan Büyükşehir Belediyesi, TSE yetkilileri tarafından yapılan dış tetkik sürecini başarıyla tamamladı.

Tetkikler sonucunda belirlenen iyi uygulama örneklerinin kurumsal sürece dahil edilmesi, tespit edilen uygunsuzluklara yönelik ise düzeltici faaliyetlerin planlanması hedefleniyor. Çalışmalarla birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet kalitesinin geliştirilmesi, şeffaf ve denetlenebilir yönetim anlayışının sürdürülmesi hedefleniyor. Denetim süreci kapanış toplantısına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ve TSE denetçileri katıldı.

MÜKEMMELLİĞE ULAŞMAK İÇİN YOĞUN MÜCADELE

Toplantıda konuşan Başkan Mustafa Bozbey, yapılan değerlendirmelerin kurumsal gelişim açısından önemli olduğunu belirtti. Beş ayrı standart konusunda değerlendirmeye alındıklarını hatırlatan Başkan Bozbey, 'Tavsiyeler ve yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Kurumsal yapının güçlenmesi önemli. Mükemmelliğe ulaşmak için yoğun bir mücadele verilmesi gerekiyor. Biz de bu mücadeleyi kentimizde veriyoruz' dedi.

Kurumun kalite, çevre, enerji verimliliği, iş güvenliği ve vatandaş memnuniyeti konularındaki yönetim sistemlerinin sürekliliğini sağlamayı amaçladıklarını belirten Başkan Bozbey, 'Ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet üretim kapasitesini güçlendirmeyi, süreçlerde etkinliği artırarak kurumsal mükemmeliyet anlayışını yerleştirmeyi hedefliyoruz. Tespit edilen tavsiyeler ve uygunsuzluklara yönelik iyileştirme planlarını hızla devreye alacağız. Büyükşehir Belediyesi, 2003 yılında Kalite Yönetim Sistemi belgesini alarak başlattığı kurumsal yönetim yolculuğunu bugün 7 farklı ISO standartıyla sürdürüyor. Son dış tetkikler, kurumun hizmet kalitesini sürekli geliştirme kararlılığını ve şeffaf-denetlenebilir yönetim anlayışını pekiştirmiştir' diye konuştu.