Kayıp kaçağın en yüksek olduğu Akyazı, Hendek ve Sapanca'yı 108kilometrelik altyapı ağıyla kalkan oluşturacak projenin ilk etabı için ihale gerçekleştirildi. Sapanca Gölü, dere yatakları, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının her bir damlasının kesintisiz takibini kapsayan projede Akyazı ile Hendek'ten sonra Sapanca'daki içme suyu ve kolektör hattının inşasıyla yeni bir dönem başlayacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin su geleceğini garanti altına almak ve altyapıyı güçlendirmek için büyük bir yatırımı daha hayata geçiriyor.

Su kaybının fazla olduğu tespit edilen Akyazı, Hendek ve Sapanca ilçelerini kapsayan dev proje ile içme suyu hatları yenilenirken, şehrin gözbebeği Sapanca Gölü ve mevcut su kaynaklarıda koruma altına alınacak. Akyazı ve Hendek'te inşa edilecek 63 kilometrelik güçlü içme suyu altyapısı ve 34 farklı sanat yapısı şehrin su kayaklarından alınan her damla suyun vatandaşın çeşmesine ulaşana kadarkiyolculuğu kayıpsız gerçekleşecek.

Projenin birinci etabı için ihale 29 Ocak'ta gerçekleştirildi ve teklifler alındı. Sürecin bitmesinden hemen sonra ilk kazma vurulacak.

Başkan Alemdar, 'Gölü koruyacak, su kaynaklarının musluklara ulaştığı süreçte kayıp kaçağı minimum seviyelere indirecek projemiz için süreç başladı. İçme suyu altyapımız bu adımla birlikte ciddi bir güç kazanacak. Şehrimizin göz bebeği Sapanca Gölü'nden her damla suyun ulaştığı noktaya kadar takibini yapmaya, bir damla suyun dahi israfını önlemek için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bu konu önümüzdeki en hayati meselelerden biri olarak öncelikli gündemimizdir. Altyapıda gerekli adımları atarken,gölümüzü bir uçtan diğer uca koruma altına almak için gerekli süreci başlattık.' dedi.

Hatlarda sık sık arızaların yaşandığı ve su kayıplarının yüksek olduğu bölgelerde yapılacak çalışmayla iki ilçede toplam 27 mahallenin kayıp oranı minimuma inecek. Akyazı'ya 28 bin metrelik hat ile 14 sanat yapısı, Hendek'e ise 35 bin metrelik hat ile 20 sanat yapısı inşa edilecek.

Projenin ilk etabının toplamı ise 63 bin metre ile 34 sanat yapısını kapsayacak ve sonraki etapta ise Sapanca'ya 45 bin metre yeni içme suyu hattı ile atık suların göle karışmasını engelleyecek 9 bin metre kolektör hattı kazandırılacak. Proje bittiğinde Sakarya'nın alt yapı ağı 108 kilometrelik alt yapıyla örülmüş olacak. Böylece su kayıplarının önüne geçilecek ve atık suların göl havzasına karışması tamamen engellenecek.