Bursa Büyükşehir Belediyesi, ufak yaşta su bilinci oluşturmak, suyun sınırlı bir kaynak olduğunu anlatmak ve sürdürülebilir alışkanlıklar kazandırmak amacıyla Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü 'Su Tasarrufu Bilinci ve Kültürü Eğitimi'ni yeni eğitim öğretim döneminde de minik yüreklerle buluşturuyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BUSKİ Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen eğitim programı, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde de devam ediyor. Proje kapsamında suyun bilinçli kullanımı ve su tasarrufu çocuklara işitsel ve görsel içeriklerle anlatılacak. Hazırlanan bilgilendirici filmlerle de öğrenciler su tasarrufunu eğlenerek öğrenecek.

'50 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, projeyle tasarruflu su tüketimi ve suyun canlı hayatı için ne denli önemli olduğunu öğretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Geleceğin teminatı olan çocuklarda, hayatın devamlılığı noktasında çok önemli bir değer olan suya sahip çıkma bilincinin oluşturulduğunu söyleyen Başkan Vekili Biba, 'Göreve geldiğimiz günden bu yana merkez ve tüm ilçe okullarında yaklaşık 42 binin üzerinde öğrenciye, eğitim seminerleri verildi. Eğlendirirken öğretmek ilkesinden hareketle, bu eğitim öğretim sezonunda eğitimlerimiz devam edecek. Geçen sezonki rakamı aşarak 17 ilçede yaklaşık 50 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz' şeklinde konuştu.