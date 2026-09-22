İstanbul'da Maltepe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla kırtasiye desteğinde bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Açık Dolap Mağazası'nda gerçekleştirilen etkinlikte, okula yeni başlayan öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

Düzenlenen dağıtım etkinliğine Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen de katıldı. Çocuklarla yakından ilgilenen ve onlarla sohbetler gerçekleştiren Başkan Köymen, eğitime verdikleri önemi vurgulayarak eğitimde fırsat eşitliği için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Aileler de verilen bu destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen organizasyon, çocukların ve ebeveynlerin Başkan Mimar Esin Köymen ile çektirdiği hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.