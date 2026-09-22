Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin daha temiz, ferah ve modern eğitim ortamlarında öğrenim görebilmesi amacıyla okullara yönelik desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2026 yılı içerisinde Kocaeli'nin 12 ilçesindeki 139 okula toplam 63 bin 105 litre boya desteği sağlandı. Okullara ulaştırılan boyaların toplam değeri ise 7,3 milyon TL oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitime yönelik desteklerini aralıksız sürdürüyor. Çocukların ve gençlerin daha sağlıklı ve nitelikli fiziki koşullarda eğitim alabilmesi için yerel yönetim olarak sorumluluk üstlenen Büyükşehir, okulların bakım ve onarım çalışmalarına da katkı sağlıyor. Bu kapsamda Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaeli genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı malzeme desteği gerçekleştirildi.

12 İLÇEDE 139 OKUL YENİ DÖNEME HAZIRLANDI

Eğitim camiasından gelen talepler ve yapılan planlamalar doğrultusunda harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 12 ilçede bulunan toplam 139 okula boya malzemesi ulaştırdı. Okulların iç ve dış cephe yenileme çalışmalarında kullanılmak üzere sağlanan bu destek, eğitim yuvalarının yeni döneme yepyeni bir çehreyle hazırlanmasını sağladı.

Okulların farklı alanlardaki ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan yardım paketleri; iç cephe, dış cephe, tavan ve sentetik boya çeşitlerinden oluştu. Toplamda 63.105 litre boyanın ulaştırıldığı bu dev destek hareketinde, kullanım kolaylığı ve dağıtım verimliliği gözetilerek 15 litrelik ambalajlar tercih edildi. 7 milyon 395 bin 267 TL bütçe ayrılan kapsamlı çalışma kapsamında 139 okulun boya ihtiyaçları karşılandı.

Eğitim-öğretim sezonunun aksamaması ve okulların hazırlıklarını zamanında tamamlayabilmesi amacıyla ekipler sahada yoğun bir çalışma yürüttü. 2026 yılının başında kademeli olarak başlatılan malzeme sevkiyatları titizlikle sürdürülürken, hazırlanan tüm malzemeler ilgili okulların idarelerine eksiksiz şekilde teslim edildi.

Eğitime verilen desteğin geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğu bilinciyle hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi için hayata geçirdiği bu projeyle örnek bir çalışmaya imza attı. Büyükşehir, sosyal belediyecilik vizyonuyla geleceğin mimarı olan öğrencilerin yanında olmaya devam edecek.