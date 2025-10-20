Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey demokrasi ve kent dayanışmasının en güçlü halkalarından biri olan muhtarlar ile 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde bir araya geldi.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Muhtarlar Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte Bursa'da görev yapan muhtarlarla buluştu. Başkan Bozbey, 'Muhtarlar, bizim gözümüz, kulağımızdır. Mahallelerimiz güçlü olursa Bursamız da güçlü olur. Aramızdaki dayanışma devam ettikçe Bursamız çok daha güzel bir kent olacak' dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde düzenlenen muhtarlar buluşması, Muhtarlar Korosu'nun mini konseriyle başladı.

Programda konuşan Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, Bursa'nın ve Bursalı'nın gülümsemesi için, mahallelerimizin gelişimi ve huzuru için hep birlikte omuz omuza yol arkadaşlığına devam edeceklerini söyledi. 'Bu konuda Bursa muhtarları olarak en yakın yol arkadaşları ve en büyük yardımcılarınız olacağınızdan hiç şüphemiz olmasın' diyen Yılmazer, şunları kaydetti:

'Değerli başkanım, sizlere ulaşmak çok kolay. Sizlerden geri dönüş almak da çok kolay. Ama muhtar arkadaşlarımın bizlere ilettiği sıkıntılar aramızda var. Yol arkadaşlarında yaşadığımız sıkıntıları da bu kürsüden paylaşmak istiyorum. Sizin iyi bir kent yöneticisi olduğunuzu, kimseyi ötekileştirmediğinizi ve her daim rahatlıkla ulaşabildiğimiz herkesi biliyoruz. Ancak maalesef birçok muhtar arkadaşımız bazı daire başkanlarımıza, daire müdürlerimize, şube müdürlerimize ya da çalışma arkadaşlarına ulaşamıyor ve geri dönüş alamıyor. Bu konuda da en az sizin kadar hassas olmalarını sağlamanızı sizlerden, dolayısıyla da Bursa Büyükşehir Belediyesi yönetiminden bekliyoruz. Niçin? Bursa'mıza çok daha güzel, çok daha verimli hizmetler edebilmek için. Çünkü muhtar arkadaşlarımız şahsi talepleri için değil, sizlerin yerel yönetimlerin yapması gereken hizmetleri çok daha ince süzgeçten geçirip, bu kadar sıkıntının olduğu süreçte önceliklendirerek sizlere getiriyor ve çok daha az maliyete, çok fazla insana ulaşabilecek hizmetlerin sağlanmasını sağlıyor.

Evet, bir başka konuda da maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Kraldan çok kralcı olan, samimi ve özverili çalışmayan çalışma arkadaşlarımız var. Bizler çok dikkate almasak da bizleri yok saymaya çalışan arkadaşlarımız mevcut. Sizlerin de ismini kullanarak 'Başkan böyle istedi, böyle söyledi' şeklinde gözdağı vermeye ya da ötelemeye çalışmakta. Bizleri, sizlerin ufkuna, bakış açınıza, her şeye eşit yaklaşarak ve odaklı, inisiyatif kullanılan siyasi görüşlere bakmadan yapılması gerekenleri yapmaya çalışan anlayışınızdan çok uzakta olan çalışma arkadaşlarınıza lütfen bir kez daha ikaz etmenizi rica ediyorum. Derdimiz Bursa, derdimiz Bursalı'ya hizmet üretmek. Tüm bunların ışığında yukarıda olanlara süzgeçten geçirilmiş bilgilerin aktarıldığı ve sizlerin de her şeyi göremeyeceğini biliyoruz. Bizler 1060 muhtarla sizlere Bursamıza hakkıyla hizmet etme noktasında, gören göz, duyan kulak olarak her daim samimi ve özverili yol arkadaşlığına tüm samimiyetimizle devam edeceğiz. Yerinde yönetim ilkesini tam anlamıyla uygulama çabasıyla hizmet verme gayretinde olan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününün tekrar kutluyor, başta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vefat eden muhtar ve yöneticilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Bu arada Muhtarlar Günü'nde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, muhtarlığın bir gönül işi olduğunu ifade ederek, 'Hiç bir zaman biz biliriz demedik. Her zaman birlikte karar verelim. Sizlerin önceliği nedir diye hep sorduk. Bir çok talep olabilir mahallerimizle ilgili ama önceliğini belirlerseniz daha kolay hizmet ederiz dedik. Sizlerden gelen tüm talepleri dikkate alıyoruz. 2025 yılının ilk 9 ayında 9876 talep geldi muhtarlarımızdan bundan yüzde 76'sını çözdük. Yine sizlerden gelen öneri ile nüfusu 10 bin olan personel desteğini sizlerin isteği üzerine sağladık. Öncelikleri sizler belirlediğiniz andan itibaren arkadaşlarımız bu öncelikleri belirleyerek sıraya alıyorlar. Bursanın kent yasası adına verdiğimiz çevre düzeni planında ilk söz hakkını muhtarlarımıza verdik. Muhtarlarımızın önerileri bizim için çok önemliydi. Geleceğin bursasını sizlerle beraber inşaa ediyoruz. Bizim yolumuz belli. Ayrıştırmaya değil birleşmeye bütünleştirmeye geldi. 1061 muhtarımızın fikirlerine ve görüşlerine saygı duyuyorum' diye konuştu.

Bozbey, kapılarının hem muhtarlara, hem de vatandaşlara açık olduğunu söyledi.

Konuşmalar sonrasında hep birlikte pasta kesimi gerçekleştirildi.