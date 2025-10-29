Cumhuriyet coşkusunu kültürel bir kazanıma dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın tarihine ışık tutacak 'Atatürk ve Bursa' ile 'Cumhuriyet Asrında Bursa' adlı kitaplarını kent belleğine kazandırdı.

BURSA (İGFA) - Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünün Bursa'da birbirinden renkli etkinliklerle kutlanmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür hayatını zenginleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan programla, kent belleğine kazandırılan 'Atatürk ve Bursa' ile 'Cumhuriyet Asrında Bursa' adlı eserler kamuoyuna tanıtıldı. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Galeri Alanı'ndaki programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, yazarlar ve kitap tutkunları katıldı.



'Bursa'nın değerlerini gelecek kuşaklara aktarmalıyız'

Tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet'in 102. yılını büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi. Asırlık yolculukta Bursa'nın kent belleğine arşiv niteliği taşıyacak bir eseri daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Bozbey, 'Bursa, 8500 yıllık tarihi geçmişe sahip, zengin bir tarihi ve kültürel birikimi olan bir kenttir. Bu birikimlerin ortaya çıkarılması ve sunulması son derece önemlidir. Aslında değerlerimizi koruyabilseydik bugün belki İstanbul'dan sonra en fazla turist çeken kent olabilirdik. Estetik ve güzel binalar yıkıldı, yerine 4-5 katlı binalar yapıldı. Komşuluk ilişkileri azaldı. Yaz akşamları simitçinin, kış akşamlarında bozacının sesi duymaz olduk. Bunların hepsini birer birer kaybettik. O sosyal ilişkileri özlüyor ve arıyoruz. Bursa'nın bu değerlerini hatırlayıp gelecek kuşaklara aktarma zorunluluğumuz var' dedi.





'Bursamızın bir asırlık yolculuğunu gözler önüne seriyor'

'Cumhuriyet asrında Bursa' adıyla hazırlanan eserin, kentin 1923'ten günümüze uzanan yolculuğunu kapsamlı bir şekilde ele aldığını hatırlatan Başkan Bozbey, 'Ovada açılan sulama kanallarından Uludağ'ın zirvesine, teleferikten eğitim kurumlarına, sanayi yatırımlarından musiki derneklerine, spor sahalarından kültür yaşamımıza kadar uzanan kapsamlı bir çalışma yapıldı. Hem belgelerle hem de yaşayan tanıkların hafızalarıyla Bursamızın bir asırlık yolculuğunu gözler önüne seriyor. Bu eser, yalnızca Cumhuriyet dönemindeki gelişimimizin hikâyesi değildir. Aynı zamanda geleceğe bırakılmış değerli bir kültür hazinesidir' diye konuştu.



'Gelecek kuşaklara ışık tutacağına inanıyorum'

102 yıl önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'in değerlerini Bursa'da yaşatmanın ve daha da ileri taşımanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, 'Bursa Miras'ın çalışmalarıyla yayımladığımız bu eserler, işte bu sorumluluğumuzun en somut göstergelerindendir. Bursamızın sahip olduğu bu büyük birikimi yarınlara taşımak, bizim için en öncelikli görevdir. Değerli eserin ortaya çıkmasında emek veren yazarlarımıza ve yayına katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bursamızın kent belleğine armağan ettiğimiz bu çalışmanın, geçmişle gelecek arasında güçlü bir köprü kuracağına ve gelecek kuşaklara ışık tutacağına inanıyorum' dedi.



Konuşmanın ardından program, 'Cumhuriyet Asrında Bursa' kitabının yazarları Nezaket Özdemir ve Alper Can ile 'Atatürk ve Bursa' kitabının yazarları Deniz Dalkılınç ve Yadigar Soydan'ın konuşmacı olduğu Bellek Bursa Söyleşisiyle devam etti.