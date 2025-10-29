Cumhuriyetin 102. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında İstanbul Gelişim Üniversitesi M.Akif Ersoy Kongre ve Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte sahne alan Bursa'nın ulusal klasmandaki müzikal topluluğu Gençleşen Türküler Proje Topluluğu gençlerin çoşku dolu yoğun katılımıyla muhteşem bir etkinliğe imza attı.

İSTANBUL (İGFA) - Bursa ve Yalova gruplarının yanında proje ortağı İGÜ Gençlik Korosu ile birlikte Balkanlardan Azerbaycan'a ve Anadolu'nun dört bir yöresinden türküler seslendiren Gençleşen Türküler Proje Topluluğu İstanbul'daki üniversiteli gençlerden tam not aldı.

Topluluk, Genel Sanat Yönetmeni şef Erdinç Ertüzün yönetiminde Balkanlardan gelen solistlerin seslendirdiği Atatürk'ün sevdiği türküler yanında cumhuriyetin ilanını yurdun her yöresinden halaylar horonlar zeybekler barlarla kutladıkları birbirinden güzel eserleri salondaki tüm gençlerle birlikte coşkuyla seslendirdi.

Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve MYO koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte konuşmacı olarak Prof. Dr. Fahri Erenel Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Anadolu'nun modernleşme süreci konusunda bir sunum yaparken İGÜ tiyatro ve İGÜ dans kulübü gençleri kutlama programına renk kattılar.

Etkinliğin sonunda konuşmacı akademisyen konuklarla Gençleşen Türküler Proje Topluluğuna plaket ve belgelerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof Dr Bahri Şahin adına Sağlık Bilimleri Fakültesi kurucu müdürü Dr. Öğr. Üyesi A.Yüksel Barut sahnede takdim ettiler.