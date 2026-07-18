Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırma'da ikinci Gençlik Merkezi'ni hizmete açtı. Gençlerin modern ve güvenli bir ortamda ders çalışmalarını sağlayacak merkezde robotik kodlamadan, kültür ve sanat etkinliklerine kadar birçok faaliyetin de hayata geçirildiğini söyleyen Akın, 'Balıkesir'imizde de Bandırma'mızda da en büyük gücümüz gençlerimiz.' dedi.

BALIKESİR (İGFA) - Genç dostu bir şehir hedefiyle 20 ilçenin tümünde gençlik odaklı projelerle öğrencilerin hayatına dokunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma'nın ikinci gençlik merkezini hayata geçirdi.

Paşabayır Mahallesi'nde hizmete açılan Bandırma Gençlik Merkezi'nin açılışına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, genel sekreter yardımcıları, meclis üyeleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinatörü Murat Karakoyun, daire başkanları, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Gençlerin sosyal, kültürel ve eğitsel gelişimlerine katkı sunması hedeflenen gençlik merkezinde robotik kodlama atölyesinden ders çalışma alanına kadar birçok donanım bulunduğunu söyleyen Akın, 'Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daima yanındayız.' dedi.

Bandırma Gençlik Merkezi'nin önemli bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Akın, 'Burada yıl boyunca eğitimler düzenlenecek. Kişisel gelişim eğitimleri, teknoloji ve inovasyon çalışmaları, sanatsal ve kültürel etkinlikler, üniversite hazırlık programları her daim gençlerimizle birlikte olacak. Hep şunu söylüyoruz; 'Genç Dostu Şehir Balıkesir' diye. Balıkesir'imizin Bandırma ilçesinde benim de çocukluğumun, gençliğimin geçtiği yer. Gönen'de doğduk ama Bandırma'da büyüdük. Onun için burası benim memleketim. O yüzden buradaki ve Balıkesir'imizin dört bir yanındaki her güzel gelişmeyi de yakından takip ediyoruz, çalışıyoruz. Buradaki en büyük çalışma arkadaşım değerli ağabeyim Dursun Mirza Başkanımdır. Ona da iş birliği ve çalışmaları için teşekkür ediyorum.' şeklinde konuştu.