Trafik bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasını amaçlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, anaokulu öğrencilerine yönelik trafik güvenliği ve zabıta tanıtım eğitimleriyle farkındalık oluşturuyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Mualla Türkün Anaokulu'nda eğitim gören 4-5 yaş grubundaki anaokulu öğrencilerine yönelik 'Trafik güvenliği ve zabıta mesleği tanıtımı' eğitimi düzenlendi.

İki ayrı oturumda düzenlenen eğitimlerde, trafik kurallarının önemi ve zabıta görevlilerinin toplumdaki yeri hakkında bilgi verildi. Çocuklara, yaya geçitleri, trafik ışıkları ve temel güvenlik kuralları da anlatıldı.

Zabıta ekiplerinin görevleri hakkında interaktif sunumlar ve canlandırmalarla bilgi sahibi olan çocuklar, hem eğitici hem de keyifli bir gün geçirdi. Çocukların erken yaşta bilinçlenmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, çeşitli oyunlar ve etkinlikler düzenlendi.