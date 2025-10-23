Kenti daha yaşanabilir ve ulaşılabilir hale getirmek için yatırımlarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu yenileyerek, hem hizmet hızını artırmayı hem de bakım-onarım maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri bilimsel veriler ışığında hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerin daha güvenli, erişilebilir ve konforlu bir ulaşım ağına kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor.

Altyapı ve üst yapı hizmetlerinin daha hızlı ve kesintisiz yapılmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki araç filosunu güçlendiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bir taraftan yol, altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ederken diğer taraftan bu çalışmaları yapabilmek için makine ve araç alımına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yıllardır makine parkı konusunda değerlendirme yapılmadığını hatırlatan Başkan Bozbey, 'Şu anda makine parkımızın ağırlıklı yaş ortalaması 25'tir. Bazı makinelerde 29-30 yaşı da buluyor. 2020-2025 arasını kapsayan son 5 yılda bakım ve onarım maliyetlerinin toplamı yaklaşık 920 milyon TL. Makineleri satın almış olsaydık belki 920 milyona 150'ye yakın makine alabilirdik. Bu yüksek maliyetin nedeni ise araçların büyük bölümünün ekonomik ömrünü tamamlamış olmasıdır. Hizmet eden filomuz maalesef çok yaşlı. Bunları yenilemek, değiştirmek, günümüz ihtiyaçlarında daha hızlı hareket edebilmesini sağlamak için yeni araçlar almak zorundayız' dedi.

Fizibilite çalışmaları sonucunda toplam 115 adet iş makinesi ve araç alımının planlandığını açıklayan Başkan Bozbey, 'Türler arasında greyder, dozer, ekskavatör, silindir, kamyon, kamyonet ve benzeri araçlar bulunuyor. Toplam yatırım tutarı ise bugünkü maliyetle yaklaşık 800 milyon TL. Sadece 5 yılda bakım ve onarıma 920 milyon TL harcamışız. Yeni araçlar uzun süre bakım ve onarıma ihtiyaç duymayacak. 2-3 yıl içerisinde kendini de amorti edecektir. Kiralama yerine satın almanın daha doğru ve karlı olduğunu, kuruma daha fazla fayda sağladığını biliyoruz. Bir kısmını yılbaşına kadar bir kısmını da önümüzdeki yıl alarak filomuzu gençleştireceğiz. Daha dinamik, daha hızlı hareket eden, daha iyi hizmet üreten bir filoya sahip olacağız. Afetlere müdahale de kabiliyeti yüksek bir filomuz olmuş olacak. Belediyemizin operasyonel etkinliğinin ve hizmet kalitesinin artacağına inanıyorum. Diğer alanlardaki makine ve ekipmanlarımızı da yenileyerek Bursalılara daha nitelikli hizmet üretmeyi kendimize görev ve sorumluluk olarak görüyoruz' diye konuştu.