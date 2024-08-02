Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen eğitim çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinde görevli personele ‘Kurum kültürü ve aidiyet’ eğitimi verildi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü ve Marmara Belediyeler Birliği işbirliğiyle düzenlenen eğitim, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Eğitmen Cemal Bozkurt tarafından katılımcılara kurum kültürü ve etik değerler, kurumsal kültür ve aidiyetin temel unsurlarını belirleyen temel özellikler, kurum kültürünün boyutları, türleri, güçlü kurum kültürü oluşturmada liderlik özellikleri ve davranışları, organizasyon içindeki grupların rolü, performans faktörleri gibi konularda bilgi verildi.

Eğitimle, kurum kültürü ve kurumsal itibar hakkında bilgi sahibi olunması, kurum kültürünün öneminin anlaşılması, kurumsal saygınlığı gözetme becerisinin kazanılması, kurumlarda ortak çalışma ortamlarının oluşturulması ve pozitif çalışan profilinin geliştirilmesi konularında farkındalığın arttırılması hedeflendi.