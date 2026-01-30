Bursa Büyükşehir Belediyesi kadın çalışanlarına yönelik dünyada ve Türkiye'de kadın sağlığını tehdit eden önemli hastalıklar arasında yer alan Rahim Ağzı (Serviks) kanserine karşı erken teşhisin hayati önem taşıdığına vurgu yaparak, merak ettikleri konuları da ilk ağızdan öğrenme imkanı buldu.

BURSA (İGFA) - Ocak ayının Serviks Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul edilmesi kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın çalışanlara yönelik 'Serviks Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Etkinliği' düzenlendi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğinde, İl Sağlık Müdürlüğü'nün desteğiyle gerçekleştirilen program, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde yapıldı.

Kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biri olan rahim ağzı kanserinin, düzenli tarama testleri sayesinde büyük oranda önlenebildiği ya da erken evrede teşhis edilebildiği vurgulanan etkinlikte, hastalıkla ilgili toplumsal farkındalığın artırılmasının önemi ele alındı.

Programda Dr. Didem Bayrakçı, serviks kanseri taramaları, HPV testi ve smear testinin erken teşhisteki rolüne ilişkin bilgiler verdi. Doç. Dr. Süleyman Serkan Karaşin ise rahim ağzı kanserinin nedenleri, risk faktörleri, korunma yöntemleri ve güncel tedavi yaklaşımlarını katılımcılarla paylaştı. Sunumların ardından katılımcılar, merak ettikleri konular hakkında uzmanlara soru sorma imkânı buldu.

Etkinliğe katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, rahim ağzı kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, 'Kadınların sağlık konusunda bilinçlenmesi, güçlü ve sağlıklı bir toplumun temelini oluşturur. Erken teşhis hayat kurtarır ve bu bilincin toplumun her kesimine yayılması büyük önem taşımaktadır' dedi. Direkçi, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak önleyici sağlık hizmetlerini ve farkındalık çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.