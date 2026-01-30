30 yılı aşkın süredir Türkiye'nin dört bir yanında ağaçlandırma çalışmaları yürüten ÇEKÜL Vakfı, 2025 yılında 116 bin 186 fidanı toprakla buluşturdu. 7 Ağaç Ormanları programı, bireysel ve kurumsal desteklerle doğaya nefes olmaya devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Doğal ve kültürel mirasın korunması için uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren ÇEKÜL Vakfı, 2025 yılında yürüttüğü ağaçlandırma faaliyetleriyle önemli bir başarıya imza attı. Vakıf, gönüllülerinin, bireysel bağışçıların ve kurumsal destekçilerin katkılarıyla 116 bin 186 fidanı toprakla buluşturdu.

ÇEKÜL'ün 1992 yılında İstanbul Beykoz'da başlattığı 7 Ağaç Ormanları Programı, geçen yıl Balıkesir, Sivas, Manisa, Çanakkale ve İstanbul'daki sahalarda gerçekleştirilen dikimlerle büyümeye devam etti. Program, bireylerin yıl boyunca doğaya katkı sağlamak amacıyla yaptığı bağışların yanı sıra doğum, nikâh, Sevgililer Günü gibi özel günlerde hediye edilen fidanlar ve kurumsal desteklerle güçleniyor.

'HER AY YAKLAŞIK 10 BİN FİDAN DİKTİK'

ÇEKÜL Vakfı Genel Sekreteri Ilgın Sözen, 2025 yılının orman yangınları nedeniyle zorlu geçtiğine dikkat çekerek, ağaçlandırma çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti. Sözen,

'Bu yıl yaşanan orman yangınları, Türkiye'nin orman varlığında ciddi kayıplara yol açtı. Biz de doğaseverlerin desteğiyle çabalarımızı artırdık. Hem bireysel hem de kurumsal bağışlarla 116 bin fidan dikmeyi başardık. Her ay ortalama 10 bin fidanı 7 Ağaç Ormanları'na kazandırdık,' dedi.

Kurumsal bağışların 2025'te öne çıktığını vurgulayan Sözen, 'İki bin fidanla koru, 10 bin fidanla orman oluşturan destekçilerimiz oldu. İstanbul Maratonu'nda birlikte koştuk. Bazı kurumlar ve bireyler 35 yıldır bizimle. Ormanlarımız, artık onların da bir parçası' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en uzun soluklu ağaçlandırma çalışmalarından biri olarak gösterilen 7 Ağaç Ormanları Programı, 2026 yılında da İstanbul, Sivas, Manisa ve Edirne'deki sahalarda devam edeceği öğrenildi.