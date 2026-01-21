BURSA (İGFA) - Cumhuriyetimizin, milli birlik ve beraberliğimizin en önemli simgelerinden biri olan Türk bayrağına yönelik çirkin saldırının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bayrak uygulaması başlattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in talimatıyla belediye binaları, BursaRay istasyonları, belediye otobüsleri ve otoparklar dahil olmak üzere kuruma ait tüm alanlar ay yıldızlı bayraklarla donatıldı.

Gerçekleştirilen uygulamayla Cumhuriyet'e ve Türk bayrağına verilen değer güçlü bir şekilde vurgulanırken, vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesi'nin bu kararına destek verdi.