Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı oturumunda Nilüfer Belediyesi’ne ek ödenek, BURFAŞ sosyal tesislerinde indirim ve BursaRAY metro istasyon isim değişiklikleri gibi maddeler oybirliğiyle kabul edilirken, Çınarcık Barajı projesi ve genel eleştiriler gerginliğe yol açtı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 1 Eylül 2025’te arıtma tesisleri tamamlanmadan Çınarcık Barajı'nın açıldığını ve suda arsenik olduğunu öne sürdü.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2024-2029 seçim döneminin 2. dönemi 8. olağan meclis toplantısının 2. birleşimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yoğun programı nedeniyle toplantıya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu başkanlık etti.

Mecliste, Nilüfer Belediyesi’ne ek ödenek, BURFAŞ sosyal tesislerinde indirim ve BursaRAY metro istasyon isim değişiklikleri gibi maddeler oybirliğiyle kabul edildi. Ancak, Çınarcık Barajı projesi ve genel eleştiriler gerginliğe yol açtı.

AK Parti Grup üyesi, CHP’nin “şikayet eden CHP’li, şikayet edilen CHP’li” ifadesine atıfla, “Cumhurbaşkanımız hedef alınıyor” diyerek tepki gösterdi. CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut, “Lafımız Cumhurbaşkanımıza değil, parti başkanınadır. Önemli olan burada nasıl karar verdiğimizdir” diye yanıt verdi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Çınarcık Barajı’nı eleştirerek, 3 yıl geri ödemesiz krediyle projeyi başlatanın eski Başkan Alinur Aktaş olduğunu ifade ederek, "Bozbey göreve gelince durdurdu, sonra susuzluk korkusuyla devam ettirdi. 1 Eylül 2025’te arıtma tesisleri tamamlanmadan açıldı, suda arsenik var. Göreve geldiği gün devam etseydi tesisler hazır olurdu” diye konuştu.

Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu raporları oybirliğiyle kabul edildi. Kabul edilenler arasında Nilüfer Belediyesi'nde ek ödenek, BURFAŞ tesislerinde engelli, gazi, emekli ve şehit ailelerine yüzde 10 indirim ve BursaRAY istasyon isim değişiklikleri yer aldı.

MHP Grup Sözcüsü İsmail Şenol ile CHP Grubu arasında 29. maddede gerginlik yaşandı.