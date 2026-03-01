Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı değerlendirme toplantısında sosyal destekler, Ramazan hazırlıkları ve sağlık hizmetlerine ilişkin veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Başkan Mustafa Bozbey, hem uluslararası gündeme ilişkin mesajlar verdi, hem de belediyenin yürüttüğü projeleri detaylandırdı.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplantı, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye basın toplantı salonundaki buluşmada Bozbey, sosyal hizmetlerden sağlık yatırımlarına kadar birçok başlıkta açıklamalarda bulundu.

'SAVAŞI ASLA KABUL ETMİYORUM'

Konuşmasına uluslararası gelişmelerle başlayan Bozbey, İran-İsrail savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak barış vurgusu yaptı. Savaşların en ağır bedelini sivillerin ve özellikle çocukların ödediğini belirten Bozbey, çatışmaların bir an önce sona ermesi temennisinde bulundu.

RAMAZAN AYI İÇİN KAPSAMLI HAZIRLIK

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak insan öncelikli ve eşitlik temelindeki anlayışla Ramazan ayına kapsamlı bir hazırlık yaptıklarını belirten Bozbey, kent genelinde dayanışmayı büyütmeye devam ettiklerini söyledi. Ramazan boyunca Bursa'nın 17 ilçesinde her akşam iftar programları düzenlediklerini ifade eden Başkan Bozbey, farklı mahallelerde de vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi. Kentte dört sabit noktada iftar buluşmaları yapıldığını, üç kent lokantasında da vatandaşlarla iftarda buluşulduğunu aktaran Bozbey, yolda olup evine ulaşamayan vatandaşlar için 14 ayrı noktada iftariyelik dağıtıldığını belirtti.

Bursa'da toplam bin 60 mahallede vatandaşlarla buluşmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Bozbey, Ramazan'ın ilk 10 gününde yaklaşık 85 bin vatandaşla iftarlarda bir araya geldiklerini, 45 bin civarında vatandaşın iftariyelik noktalarından yararlandığını ve 220 bin civarında hemşehriyle farklı etkinliklerde buluştuklarını söyledi.

BESAŞ'TAN UYGUN FİYATLI RAMAZAN PİDESİ

Ramazan ayında vatandaşlara destek olmak amacıyla belediyeye bağlı BESAŞ'ın da katkı sunduğunu belirten Bozbey, 450 gramlık Ramazan pidesinin 25 liradan satışa sunulduğunu söyledi. Ayrıca çölyak hastalarına yönelik desteklerin de devam ettiğini belirten Bozbey, Ramazan boyunca hazırlanan destek paketleriyle bu vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

SOSYAL HİZMETLERDE ARTAN DESTEK

Ekonomik koşulların sosyal destek ihtiyacını artırdığını vurgulayan Başkan Bozbey, yardımların İçişleri Bakanlığı kriterleri doğrultusunda adil bir sistemle ulaştırıldığını belirtti.

Kadınlara yönelik sığınma, psikososyal ve hukuki destek hizmetlerinin devam ettiğini, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları kapsamında yaklaşık 65 bin kişiye ulaşıldığını aktardı.

'Hoş Geldin Bebek' projesiyle 2025 yılında yaklaşık 10 bin yeni doğana ulaşıldığını söyleyen Bozbey, 'Bursa Yuvam' çocuk eğitim merkezlerinde öğrenci sayısının 3 bini geçtiğini, hedefin 4 binin üzerine çıkmak olduğunu kaydetti.

KADINLARA YÖNELİK HİZMETLER VE DAYANIŞMA

Kadınlara yönelik hizmetlerin de sürdüğünü belirten Başkan Bozbey, kadın sığınma evleri, psikososyal ve hukuki destek hizmetleri ile kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve farkındalık etkinlikleri kapsamında yaklaşık 65 bin kişiye ulaşıldığını ifade eden Bozbey, kadınların kentteki hizmetlere güvenli ve hızlı erişimini sağlamak amacıyla geliştirilen bir uygulamanın 2025 yılında ödül aldığını belirtti.

Ayrıca tematik günlerde düzenlenen atölye, eğitim ve kültür gezileriyle binlerce kadına ulaşıldığını ifade eden Bozbey, kadın dayanışma merkezlerinde danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerinin gizlilik esasına göre verildiğini söyledi.

YENİ DOĞAN DESTEKLERİ VE ÇOCUK PROJELERİ

'Hoş Geldin Bebek' kampanyasının devam ettiğini belirten Bozbey, 2025 yılında yaklaşık 10 bin yeni doğana ulaştıklarını söyledi.

Çocukların gelişimini destekleyen projeler kapsamında çocuk dostu metro istasyonu uygulamaları, çocuk hakları günü etkinlikleri ve çeşitli atölyelerin hayata geçirildiğini ifade eden Bozbey, çocukların aktif katılım sağladığı birçok program düzenlediklerini belirtti.

AİLE SAĞLIĞI DANIŞMANLIK MERKEZLERİ

Bursa Aile Sağlığı Danışmanlık Eğitim Merkezlerinin Osmangazi, Mudanya ve Nilüfer'de hizmet verdiğini belirten Bozbey, 2025 yılı içerisinde psikolojik danışmanlık ve diyetisyen hizmetlerinden 10 binden fazla kişinin yararlandığını açıkladı.

2026 yılında toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin artırılacağını ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapasitesinin güçlendirileceğini söyleyen Bozbey, anne-baba destek programları ve hak temelli atölyelerin de yaygınlaştırılacağını belirtti.

ENGELLİLERE YÖNELİK HİZMETLER ARTIRILIYOR

Özel gereksinimli bireylerin kent yaşamına erişimini artırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bozbey, parklar ve tüm projelerde erişilebilir mimari çözümlerin uygulanmasına önem verdiklerini söyledi.

Hasta yatağı, tekerlekli sandalye gibi ihtiyaçların karşılandığını belirten Bozbey, özel donanımlı araçlarla kent içi ulaşım desteği sağlandığını ifade etti. Kurumlar arası iş birliği ile engellilere yönelik hizmetlerin daha kapsayıcı hale getirildiğini de sözlerine ekledi.

Şehit aileleri ve gazilere yönelik sosyal, eğitsel ve psikolojik desteklerin sürdüğünü belirten Bozbey, ev ziyaretleri ve çeşitli etkinliklerle bu ailelerin yanında olduklarını ifade etti.

'Bursa Yuvam' çocuk eğitim merkezlerinde öğrenci sayısının 3 bini geçtiğini belirten Bozbey, hedefin 4 bin ile 4 bin 500 öğrenciye ulaşmak olduğunu söyledi.

Lise öğrencileri için ücretsiz YKS kurslarının devam ettiğini ifade eden Bozbey, öğrencilerin motivasyonunun yüksek olduğunu ve başarı grafiklerinin yükseldiğini dile getirdi.

Üniversite öğrencilerine yönelik 'Anne Çorbası' uygulaması kapsamında yılbaşından bu yana yaklaşık 32 bin çorba dağıtıldığını açıklayan Bozbey, öğrencilere eğitim desteği kapsamında 10 bin civarında öğrenciye destek verildiğini söyledi.

EMEKLİLERE VE AİLELERE DESTEK

Emeklilere bayram dönemlerinde destek verildiğini belirten Bozbey, bu bayramda da desteklerin süreceğini ve 19 Mart'a kadar emeklilerin hesaplarına aktarılacağını ifade etti.

Ayrıca 0-4 yaş arası çocuk sahibi anneler için başlatılan Anne Kart uygulamasıyla annelere ücretsiz ulaşım imkanı sağlandığını söyledi.

ÇÖLYAK HASTALARINA VE ENGELLİ İSTİHDAMINA YENİ PROJELER

Glütensiz olsun projesi kapsamında çölyak hastası çocukların doğum günlerinde özel pasta ikramı yapıldığını belirten Bozbey, engelsiz istihdam projesi üzerinde de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bu kapsamda iyi uygulamaların incelendiğini ve engelli bireylerin üretime katılabileceği bir model üzerinde çalışıldığını ifade etti.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KORUYUCU YAKLAŞIM

Toplantının ikinci ana başlığını Sağlık İşleri Daire Başkanlığı çalışmaları oluşturdu. Sağlığın yalnızca hastanelerle sınırlı olmadığını belirten Bozbey, koruyucu sağlık yaklaşımıyla hizmet verdiklerini ifade etti.

17 Kasım 2025 tarihinde 'Sağlığı Geliştiren Belediye' unvanının üç yıl süreyle yenilendiğini açıklayan Bozbey, aynı yıl 26 ülkeden 500'ü aşkın uzmanın katıldığı Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler toplantısına Bursa'nın ev sahipliği yaptığını söyledi.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE RAKAMLARLA BÜYÜK ÇALIŞMA

Belediyenin sağlık alanındaki faaliyetlerine ilişkin verileri de paylaşan Bozbey, şu bilgileri verdi:

• 72 bin hemşirelik hizmeti

• 7 bin doktor muayenesi

• 14 bin fizik tedavi uygulaması

• 5 bin psikolojik destek ve diyetisyen hizmeti

• 53 bin kişisel bakım desteği

• 3 bin 500 ev temizliği hizmeti

Ayrıca şehir içinde yaklaşık 40 bin hasta nakli ve şehir dışında yüzlerce hasta nakli gerçekleştirildiğini belirtti.

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETİ VE SAĞLIK OTOBÜSÜ

Sağlık otobüsü ile en uzak mahallelere ulaştıklarını belirten Bozbey, 25 bine yakın vatandaşa yerinde sağlık hizmeti verildiğini ifade etti.

2026 yılında filoya yeni bir sağlık otobüsü eklenerek hizmet kapasitesinin iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

YENİ PROJELER YOLDA

Yaşlılara yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Bozbey, huzurevlerinde kalan vatandaşların yüzde 30'unun ücretsiz hizmet aldığını söyledi.

Başkan Bozbey, Merinos'ta yeni bir Olgun Gençlik Merkezi açılacağını, sosyal güvencesi olmayan Tip-1 diyabetli üniversite öğrencilerine yönelik 'Şeker Ölçüm Sensörü' projesinin başlatılacağını açıkladı.

Engelli bireylerin istihdamına yönelik model çalışmalarının sürdüğünü de belirten Bozbey, erişilebilir kent anlayışı doğrultusunda projelerin devam edeceğini söyledi. 2025 yılında sağlık alanında 230 binden fazla operasyonel işlem gerçekleştirdiklerini belirten Bozbey, asıl başarının vatandaşların memnuniyeti ve hayatına dokunabilmek olduğunu ifade etti.

Toplantının sonunda Bozbey, 2026 yılında da daha sağlıklı, daha dirençli ve daha mutlu bir Bursa hedefiyle çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.