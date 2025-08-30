Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesinde ilk resmi maçına Ankara’da düzenlenecek Süper Kupa'da bugün Ortahisar Belediyespor karşısında çıkacak.BURSA (İGFA) - Geride kalan sezonu Türkiye Kupası şampiyonluğuyla kapatan, ligi ise üçüncü sırada bitiren Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ankara'da düzenlenecek organizasyonla yeni sezona kupayla başlamayı hedefliyor.

Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve 4 ekibin yer aldığı Süper Kupa'da Bursa Büyükşehir Belediyespor, bugün saat 16.00'da Ortahisar Belediyespor ile karşılaşacak. Kupadaki diğer mücadelede ise Üsküdar Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavak saat 18.00'de karşı karşıya gelecek.

Maçları kazanan ekipler yarın şampiyonluk mücadelesi verecek.