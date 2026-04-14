Bursa Büyükşehir Belediyespor Masa Tenisi Takımı sezonu dördüncü sırada tamamladı

BURSA (İGFA) - Adana'da düzenlenen Navek Masa Tenisi Süper Ligi Süper Grup 4. Etap müsabakaları tamamlanırken Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Masa Tenisi Takımı, sezon sonunda 4. sırada yer aldı.

11-12 Nisan 2026 tarihleri arasında Adana Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Süper Lig Süper Grup 4. Etabı'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor, oynadığı 4 maçı da kazandı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, Adana'da ilk olarak Hatayspor ile karşılaşırken, rakibini 3-0 mağlup etti.

İkinci maçında Fenerbahçe (B) Takımı'nı 3-1 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor, Çorum Belediyespor engelini de aynı skorla geçti.

Gruptaki son maçında Adana Çukurova Üniversitesi ile karşılaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı ve 4'te 4 yaptı. Bu sonuçların ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor sezonu dördüncü sırada tamamladı.