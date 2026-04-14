Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, ulusal ve uluslararası arenada başarı çıtasını yüksek tutuyor. Sadece kazandığı madalyalarla değil, ortaya koyduğu mücadeleyle de takdir toplayan mavi-beyazlı kulüp, bu hafta elde ettiği başarılarla 'pes etmeyenlerin ve şampiyonların kulübü' olduğunu bir kez daha rakiplerine gösterdi.

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Ankara deplasmanında önemli bir mücadeleye imza attı. İlk düdükten son ana kadar tempoyu bırakmayan temsilcimiz, TED Ankara Kolejliler karşısında 88-82'lik skorla galibiyete uzanarak Kocaeli'ye moral dolu bir dönüş yaptı. Pota altında son sayıya kadar savaşan Kağıtspor, 'pes etmeyenlerin takımı' olduğunu bir kez daha gösterdi.

FİLEDE ŞAMPİYONLUĞU KIL PAYI KAÇRDIK

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde sezona damga vuran ve finale kadar yükselerek büyük bir başarıya imza atan Kağıtsporlu voleybolcular, her ne kadar şampiyonluğu kıl payı kaçırsa da alkışların en büyüğünü hak etti. Sezon boyunca ortaya koyulan mücadele, azim ve takım ruhu hem kulüp hem de taraftardan büyük bir takdir topladı.

Çin'in Leshan kentinde düzenlenen Karate1 Premier Lig etabında Kağıtspor, milli takım adına mücadele eden 7 sporcusuyla dikkat çekti. Enes Bulut'un altın, Fatma Naz Yenen'in bronz madalya kazandığı organizasyonda Türkiye genel klasmanda zirveye yerleşti. Kağıtspor bu haftada başarılı sporcularıyla uluslararası arenada da Türk bayrağını gururla dalgalandırdı.

AVRUPA'DA MADALYAYA DOYULMADI

Kağıtspor denilince kulübün kimliğini oluşturan branşlardan judoda ulusal ve uluslararası başarılar ardı ardına geldi. Bosna Hersek'te düzenlenen Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda Kağıtsporlu sporcular 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak 75 kulüp arasında ikinci oldu. Aynı şekilde Ankara'da gerçekleştirilen Görme ve İşitme Engelliler Judo Şampiyonası'nda elde edilen 8 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya, Kağıtspor'un bu branştaki üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı.

Bursa'da düzenlenen Trap müsabakalarında Kağıtsporlu sporcular önemli başarılara imza attı. Büyük erkeklerde Murat İlbilgi altın madalya kazanırken, Erdoğan Akkaya bronz madalyanın sahibi oldu. Genç erkeklerde Egemen Ağca altın, Hüseyin Efe Özmen ise bronz madalya elde etti. Genç kadınlarda da İlia Naz Uzun gümüş madalya kazandı. Takım kategorilerinde de başarılarını sürdüren Kağıtspor'da büyük erkekler takımında Murat İlbilgi, Nedim Tolga Tunçer ve Erdoğan Akkaya altın madalya kazanırken, genç erkekler takımında Egemen Ağca, Hüseyin Efe Özmen ve Yasin Efe Kesim gümüş madalya elde etti. Ayrıca Mersin'de düzenlenen skeet yarışlarında ise Mustafa Serhat Şahin gösterdiği performansla kürsüde yer aldı.

ŞAMPİYONADA BİLEKLER KONUŞTU

Yalova'da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde Kağıtspor adeta gövde gösterisi yaptı. Çok sayıda Türkiye şampiyonluğu kazanan sporcular, hem bireysel hem takım başarılarıyla göz doldurdu. Aynı organizasyonun farklı kategorilerinde elde edilen derecelerle birçok sporcu Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı giymeye hak kazandı.