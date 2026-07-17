Bursa Büyükşehir Belediyesi, 25 hafif raylı sistem aracı ile 12 çift yönlü tramvay aracını satışa çıkarıyor. Yaklaşık bedeli 4,4 milyar lira olarak belirlenen ihale, 29 Temmuz'da kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent içi raylı ulaşımda kullanılan toplam 37 aracı satışa çıkarmak üzere ihaleye çıkıyor.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, satış kapsamında 25 adet Bombardier B-2010 hafif raylı sistem aracı ile 12 adet Durmazlar çift yönlü tramvay aracı yer alıyor.

İhalenin tahmini bedeli 4 milyar 398 milyon 674 bin lira artı KDV olarak belirlenirken, ihaleye katılacaklardan 131 milyon 960 bin 220 lira tutarında geçici teminat istenecek.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.30'da Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli belgeleri 28 Temmuz 2026 Salı günü saat 16.00'ya kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekiyor.

Şartname ve ekleri belediyenin İhale Şube Müdürlüğü'nde incelenebilecek. Şartname bedeli ise 5 bin lira (KDV dahil) olarak açıklandı.

İhaleyi kazanan yüklenici, satış bedelini peşin ödeyebileceği gibi, en fazla 10 taksit halinde de ödeme yapabilecek. Taksitler her ayın son iş gününde ödenecek.