Afyonkarahisar, 24-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 'Aile Çadır & Karavan Kampı' ile aileleri doğayla iç içe, keyifli ve anlamlı bir hafta sonunda buluşturmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL (İGFA) - 2026 yılı boyunca ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik hayata geçirilen etkinlikler kapsamında gerçekleştirilecek Aile Çadır & Karavan Kampı, aile bireylerinin birlikte kaliteli zaman geçirmesini teşvik ederken, çocuklar ve ebeveynler arasında güçlü bağların kurulmasına da katkı sağlayacak.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek kamp süresince aileler, çocuklarıyla birlikte takım oyunlarına katılarak ortak hedeflere ulaşmanın heyecanını yaşayarak, birlikte başarmanın mutluluğunu paylaşacak.

Etkinlik kapsamında katılımcılar, dijital dünyadan uzaklaşarak manevi ve kültürel değerlerle daha fazla vakit geçirme fırsatı bulacak. Yardımlaşma, dayanışma ve birlikte üretme bilincini artırmaya yönelik aktivitelerle kamp, hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim sunacak.

Kamp katılım ücretleri, Mehmetçik Vakfı'na yapılacak nakit bağışlar aracılığıyla alınacak olup, etkinlik aynı zamanda sosyal sorumluluk boyutuyla da dikkat çekiyor.

DOLU DOLU BİR KAMP PROGRAMI

Üç gün sürecek kamp boyunca katılımcıları eğlenceli bir program bekliyor:

24 Temmuz 2026 Cuma

Kamp alanına girişlerin ardından akşam yemeği ikramı ve açık hava sineması ile etkinlikler başlayacak.

25 Temmuz 2026 Cumartesi

Güne kahvaltı ile başlanacak programda takım oyunları ve yarışmalar düzenlenecek. Katılımcılar, Afyonkarahisar Oyuncak Müzesi gezisiyle keyifli bir kültürel deneyim yaşayacak. Günün devamında animasyon etkinlikleri ve Kent Orkestrası konseri ile eğlence doruğa ulaşacak.

26 Temmuz 2026 Pazar

Kahvaltının ardından düzenlenecek yarışmalarla kampın son günü hareketli geçecek. DarbukAfyon gösterisi ve madalya töreni ile etkinlik sona erecek.