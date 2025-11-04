Bursa'da İnegöl Belediyesi, 31 Aralık 2025 tarihine kadar tüm kedi ve köpeklerin mikroçip uygulamasının yapılması zorunluluğunu hatırlatarak 'Kayıtsız Kalma, Kayıt Al' sloganıyla vatandaşlara çağrıda bulundu.

BURSA (İGFA) - 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' gereği, ev hayvanı sahiplerinin hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar kimliklendirerek Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'nde (PETVET) kayıt altına aldırmaları gerekmektedir.

6 aylık yaşa kadar sahipli ev hayvanları takip eden süreçte de kimliklendirilerek kayıt altına alınabilecekken, 6 aydan büyük hayvanlar için bu tarihten itibaren yasa gereği cezai işlem uygulanmaya başlanacak. İnegöl Belediyesi, evlerinde kedi ve köpek besleyen vatandaşlara cezai işlemle karşı karşıya kalmamaları adına çağrıda bulundu.

NEDEN MİKROÇİP TAKTIRILMALI?

İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün 'Kayıtsız Kalma, Kayıt Al' sloganıyla yaptığı duyuruda, mikroçip uygulamasının önemine de dikkat çekildi. Neden mikroçip taktırmalıyım? Başlıklı bilgilendirmede 'Hayvanınız resmi olarak kayıt altına alınır, kimliği belgelenmiş bir can olur. Sahipliği size ait olduğu kanıtlanır. Kayıp veya anlaşmazlık durumlarında güvence sağlar. Kaybolduğunda hızla bulunma ihtimali artar. Tarama ile hemen size ulaşılır. Aşı ve sağlık takipleri daha düzenli yapılır. Veteriner kayıtlarıyla takibi kolaylaşır' ifadelerinde yer verildi.

Kedi ve köpeklerin 31 Aralık 2025 tarihine kadar mikroçiplendirmesinin yapılması gerektiğine de dikkat çekilen açıklamada, yaptırmayanlar hakkında ilgili kanunlar çerçevesinde cezai işlem uygulanacağı ifade edildi. Mikroçip uygulamasının ise yetkili veteriner kliniklerinde veya İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde yapılabildiği kaydedildi.