Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Mysia Yolları Doğa Yürüyüşü, bu yıl da Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer'de İnegazi Mahallesi'nden başlayarak Kayapa Göleti'nde son bulan yürüyüşe her yaştan Nilüferli katıldı.

Katılımcılar, sonbaharın tüm renklerini taşıyan Mysia Yolları'nda, doğayla iç içe ilerlerken her adımlarını Atatürk'e duydukları saygı, sevgi ve minnetle attı.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, Ata'nın izinde yürüyen Nilüferliler, hem doğanın güzelliklerini yaşadı hem de Atatürk'ün aydınlattığı yolda yürümenin gururunu paylaştı.

Nilüfer Belediyesi, doğa, tarih ve Cumhuriyet ruhunu buluşturan bu yürüyüşle, kentte bir kez daha birlik, farkındalık ve Atatürk sevgisini yaşattı.