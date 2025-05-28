BTSO Mayıs Meclis Toplantısı’nda Başkan Burkay, Bursa Business School’un sektör konseylerinin katkılarıyla kısa sürede önemli bir kongre destinasyonuna dönüştüğünü söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, iş dünyasının önünde en az hasarla atlatılması gereken kritik bir süreç olduğunu söyledi.

Küresel ekonomideki zorlu ve belirsiz ortamın bu süreci uzattığını söyleyen İbrahim Burkay, “Geçmişte krizlerle, bu tip dönemlerle çok mücadele ettik ancak pandemi sonrası ciddi anlamda uzayan bu dönem girişimcileri ve firmaları çok yordu.” dedi.

BURSA İŞ DÜNYASINDAN 3 KRİTİK TALEP

Başkan Burkay, küresel ekonomideki belirsizliklerin iş dünyasını zorladığını vurgulayarak, pandemi sonrası uzayan bu sürecin girişimcileri yorduğunu ifade etti. BTSO olarak ekonomi yönetimiyle sıkı bir diyalog içinde olduklarını belirten Burkay, son bir ayda 10 kez bakanlarla bir araya geldiklerini ve iş dünyasının taleplerini ilettiklerini söyledi.

Burkay, ''İş dünyamızın talep ve beklentilerini paylaştık. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanan 30 milyar TL’lik KGF destekli kredi paketi önemli ancak limitin artırılması iş dünyamıza nefes aldıracaktır. Bununla birlikte yüksek faiz ortamında işletmelerimiz katma değer üretemiyor. Bu konuda ekonomi yönetiminin ciddi çalışmaları olduğunu biliyoruz. İmkanlara göre önceliklendirme yapılarak firmaları rahatlatacak destek paketlerinin hayata geçmesini bekliyoruz.

Bir diğer beklentimiz kısa çalışma ödeneğinin bu dönemde yine devreye girmesi. Üçüncü olarak da reeskont kredi maliyetlerinin aşağı çekilmesini bekliyoruz. Komitelerimizin ve konseylerimizin çalışmaların tamamını kamu ile paylaşıyoruz. Bunların özellikle bütçeye dayalı olmayan kısımlarının hızlı bir şekilde çözüme kavuşturma noktasında ciddi bir irade olduğunu görüyoruz. Önümüzde en az hasarla atlatmamız gereken zor bir süreç var. Bu süreçte 57 bin üyemizle çok sıkı temas halinde olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

BURSA BUSİNESS SCHOOL TÜRKİYE’NİN KONGRE MERKEZİ OLACAK

BTSO’nun vizyon projelerinden Bursa Business School’un hızlı bir yükseliş gösterdiğini kaydeden Burkay, Nisan ayında düzenlenen Enerji Zirvesi, Dirençli Kentler Zirvesi ve 2. Uludağ Çevre Forumu’nun büyük başarı elde ettiğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleşen Çevre Forumu’nda 550 kişilik salonun tamamen dolduğunu ifade eden Burkay, “Bursa’nın böyle bir merkeze ihtiyacı varmış, bunu gördük. Sektör konseylerimiz, kendi alanlarında Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu haline gelecek” dedi.

ULUDAĞ’IN MAKUS KADERİ DEĞİŞECEK

BTSO’nun ortaya koyduğu projelerin rol model olduğunu ifade eden Başkan Burkay, “GUHEM ilk anlattığımızda çok anlaşılamadı ama bugün gelinen noktada Avrupa’nın en önemli uzay havacılık temalı eğitim merkezi haline geldi. Azerbaycan, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri dünyanın dört bir yanından öğrenciler GUHEM’i gezmek için Bursa’ya geliyor. Bu meclis üyelerimizin desteği ile oluyor.

Bu projeyi biz hep birlikte inşa ettik. Yine Uludağ’da Bursa Business School projesini hep birlikte hayata geçirdik. Net şekilde ifade ediyorum, Bursa Business School 3 yıl içinde Türkiye’nin kongre merkezi olacak. Uludağ’da oteller bölgesi var ancak 2-3 ay açık kalabiliyor.

Uludağ, kar ve kayağa mahkum olmayacak. Bursa Business School ile Uludağ’ın iş modelini değiştirerek bölgeye büyük bir değer katacağız” dedi.

GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN PROJELER

BTSO’nun dönüştürücü gücüne vurgu yapan Başkan Burkay, TEKNOSAB, BUTEKOM, Bursa Model Fabrika gibi projelerin de bu vizyonun bir ürünü olduğunu söyledi. BTSO meclisi çatısı altında sektörlerinin en güçlü oyuncularının yer aldığını ifade eden Burkay, “Bizim ürettiğimiz projeler Türkiye ekonomisini de dönüştürecek potansiyelde. En önemli önceliklerimiz temsil ettiğimiz alanlarda geleceği şekillendirecek projeleri bir bir hayata geçirmek. BTSO olarak bütün çalışma prensibimiz bunun üzerine kurulu.” diye konuştu.