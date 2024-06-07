Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Turizm Konseyi ‘Turizm Etik Çalıştayı’ iş dünyasının referans eğitim merkezi Bursa Business School’da (BBS) gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Turizm sektöründe etik ilkelerin benimsenmesi ve uygulanmasına katkı vermek amacıyla gerçekleşen çalıştaya, BTSO Yönetim kurulu Üyesi Erol Kılıç, Meclis Divan Katibi Gülçin Güleç, Turizm Konseyi Başkanı Hasan Eker, Hizmet Ticaret Konseyi Başkanı Turgay Güler, Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, SKAL Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Emre Gezgin ve konsey üyeleri katıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Kılıç, Bursa’nın, sanayi ve üretim altyapısının yanında tarihi ve kültürel değerleriyle de güçlü bir şehir olduğunu söyledi. Bursa’nın sahip olduğu değerlerin gün yüzüne çıkması ve dünyaya tanıtılmasının ancak ortak bir hareket kültürüyle mümkün olduğunu belirten Kılıç, “BTSO olarak bu doğrultuda sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren Turizm Konseyimizin öncülüğünde, kentimizin turizm pastasından daha fazla pay alması hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz Bursa Business School ve dünyanın sayılı merkezlerinden biri olarak kentimize kazandırdığımız Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezimiz - GUHEM’in Bursa’mızı ziyarete gelen misafirlerimiz için en özel duraklardan biri haline geldiğini memnuniyetle paylaşmak istiyorum. En büyük turizm işletmesinden en küçüğüne kadar tüm paydaşların etik değerlere ve ilkelerine sahip çıkmasının Bursa turizminin hedeflerine ulaşmasında büyük rol oynayacağını düşünüyorum.” dedi.

“ETİK DEĞERLERE VE MESLEK İLKELERİNE SAHİP ÇIKMALIYIZ”

İş dünyasında başarılı olmanın ana kriterinin hiç şüphesiz ticari itibar olduğunu belirten Kılıç, “Ticari itibar, zamanla ve davranışlarınızın bir sonucu olarak elde edilebilen bir değerdir. Bu değeri parayla satın alabilmek mümkün değildir. Elbette iş hayatında kazancın nasıl elde edileceği de bir diğer önemli husustur. Kazanç hem hukuki hem de meşru olmalıdır. Hukuka uygun olsa da etik değerlere uygun olmayan kazanç, bizim kültürümüze ve ahilik geleneğimize uygun değildir. Dolayısıyla bizler ne pahasına olursa olsun kazanmayı, doğru bulmuyoruz. Özellikle turizm gibi rekabetin yoğun olduğu bir sektörde etik değerlerin korunması gerektiğine inanıyoruz. En büyük turizm işletmesinden en küçüğüne kadar tüm paydaşların turizmin etik değerleri ve ilkelerine sahip çıkmasının Bursa turizminin hedeflerine ulaşmasında büyük rol oynayacağını düşünüyorum. Bu kapsamda Turizm Konseyimizin öncülük ettiği bu çalıştayın son derece faydalı olduğuna inanıyorum.” diye konuştu.

“GELECEK NESİLLERE GÜZEL BİR MİRAS BIRAKMAK İSTİYORUZ”

BTSO Turizm Konseyi Başkanı Hasan Eker, sektörde faaliyet gösteren firmalarla bir araya gelerek, etik değerler üzerine önemli bir çalıştaya imza attıklarını söyledi. Gelecek nesillere iyi bir toplumu miras bırakmak istediklerini ifade eden Hasan Eker, “Çocuklarımızın etik değerlere göre hareket edilen bir toplumda yetişmesi onlara bırakacağımız en önemli mirastır. Bugün bu konuda bir farkındalık oluşturarak tüm Türkiye’ye örnek olduk. Etik konusunda bilgilerine çok güvendiğimiz alanında uzman kişilerle personel yönetici ilişkileri, müşteri tedarikçi ilişkileri, müşteri bilgi gizliliği gibi konuları ele aldık. Önemli olan bugün ele aldığımız konuları burada bırakmayıp iş yerlerimizde uygulamak. Etik konusunu Türkiye genelinde yaygınlaştırmak istiyoruz.” dedi.

“ETİK HAFTASI’NDA ANLAMLI ÇALIŞTAY”

Ticaret İl Müdürü İsmail Arslanlar, Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış bir şehir olan Bursa’nın asırlar boyunca önemli bir ticaret merkezi kimliğiyle de ön plana çıktığını belirterek, “Bursa, ahilik geleneklerinin izlerini taşıyan bir şehir. Ahilik kültürünün tanıtılması, ticari hayatta yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması bizim de öncelikli çalışmalarımız arasında yer alıyor. Bu kapsamda düzenlenen çalıştayın da turizm sektörümüz ve kent kültürümüz için önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi.

“BURSA BUSİNESS SCHOOL ÖNEMLİ BİR EKSİKLİĞİ GİDERDİ”

BTSO öncülüğünde verimli bir çalıştay gerçekleştirdiklerini söyleyen TÜRSAB Güney Marmara Bölge Başkanı Murat Saraçoğlu, “BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Burkay ve turizm konsey üyelerini gerçekleştirdiği bu çalışma için tebrik ediyorum. Turizme önem verilmesi bizi memnun ediyor. Çalıştayımızı BBS ev sahipliğinde gerçekleştirdik. İş dünyası için harika bir merkez Bursa’ya kazandırılmış. Sektörde mesleki konferanslar, toplantılar çok kıymetli. Bursa’da bu organizasyonları gerçekleştireceğimiz alan eksikliği vardı. BBS ile birlikte bu eksiklik giderildi. Büyük organizasyonlar Bursa’da yapılması için elimizi güçlendiren bir yapıya kavuştuk.” diye konuştu.

“BBS TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLMALI”

SKAL Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Emre Gezgin, BTSO çatısı altında böyle bir çalıştay gerçekleştirilmesini kıymetli bulduğunu söyledi. Gezgin, “Çalıştayımızı etik değerleri 6 ayrı başlıkta dünya turizm örgütünün etik kodlarından refarans alarak ele aldık. Tüm katılımcılar için çok faydalı bir çalıştay oldu. Ayrıca çalıştaya ev sahipliği yapan BBS’in Bursa’ya kazandırılmasını çok kıymetli buluyorum. Bir ticaret ve sanayi odasının böyle bir projeyi gerçekleştirmesi tüm Türkiye’ye örnek bir çalışma olmalı.” ifadelerini kullandı.