Bursa’da 2006 yılından beri Sosyal ve Kültürel faaliyetlerini sürdüren Bursa Bilecikliler Derneğinde kongre heyecanı yaşandı. Kongreye tek aday olarak katılan mevcut başkan Erdoğan Mısırlı Bursa Bilecikliler Derneğinin yeniden başkanı oldu.BURSA (İGFA) -

Nilüfer ilçesinde Karaman Dernekler Yerleşkesi konferans salonunda gerçekleşen kongre ye Bursa’da yaşayan Bilecikliler katılırken, güven tazeleyen Başkan Mısırlı dernek üyelerine teşekkür etti.

Biz Bursa’da memleketi ile bağını kesmeyen Bilecik denince bütün imkanlarını tek çatı altında toplayan güçlü bir aileyiz diye vurgulayan Başkan Mısırlı ”Bilecikliler olarak bugün gerçekleştirdiğimiz kongremizde Sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberlik bağımızı bir kez daha gösterdik. Beni tekrardan başkan olarak seçen dernek üyelerimize teşekkür ediyorum. Bursa’da kurulduğu 2006 yılından beri birçok Sosyal ve Kültürel faaliyete imza atmış derneğimiz bu günlere derneğimize değer veren siz değerli hemşehrilerimizin desteği ile ulaşmıştır. Şuan Bursa’da Bilecik nüfusuna kayıtlı 38 bin ve nüfus kütüğünü Bursa’ya taşımış 2 bin hemşerimizle birlikte toplamda Bursa’da yaklaşık 40 bin kişilik kocaman bir aileyiz” dedi.

Yapılan kongre sonrası Bilecikliler Derneğinin yönetim kadrosu Erdoğan Mısırlı, Bahri Turan, Nihat Alkan, Nermin Tezcan, Hacer Yanık, Av. Haldun Filizli, Ahmet Çiğdem, Rıdvan Can, Çetin Savcı’dan oluştu.