Kasım ayında 188 bin 966 aracın kaydının yapıldığı trafikte toplam taşıt sayısı 31 milyon 67 bin 698'e ulaştı. 11 aylık dönemde kaydı yapılan otomobillerin 350 bin 11'i gri renkli olurken, aynı dönemde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobilin kaydı yapıldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Motorlu Kara Taşıtları'nda Kasım ayı verilerini açıkladı.

188 bin 966 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı Kasım ayında, taşıtların yüzde 44,9'unu otomobil, yüzde 38,9'unu motosiklet, yüzde 10,3'ünü kamyonet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,8 azalırken, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 31 milyon 67 bin 698 oldu.

Kasım ayında 917 bin 715 adet taşıtın devri yapıldı.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 13,3'ü Renault, yüzde 8,3'ü Volkswagen, yüzde 7,4'ü Hyundai, yüzde 7,1'i Fiat, yüzde 5,3'ü Peugeot, yüzde 5,2'si Skoda, yüzde 5,1'i Toyota, yüzde 4,6'sı Opel, yüzde 4,1'i BMW, yüzde 3,9'u Mercedes-Benz, yüzde 3,3'ü Citroen, yüzde 3,0'ı Nissan, yüzde 2,8'i Seat, yüzde 2,5'i Kia, yüzde 2,3'ü Dacia, yüzde 2,3'ü Audi, yüzde 2,2'si Ford, yüzde 2,1'i Chery, yüzde 1,5'i Honda, yüzde 1,3'ü Cupra ve yüzde 12,5'i diğer(2) markalardan oluştu.

Bu arada Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 12,9 artarak 2 milyon 359 bin 823 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 12,2 artarak 31 bin 250 adet oldu. Böylece Ocak-Kasım döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 328 bin 573 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 61,9'u benzin yakıtlı olup, aynı dönemde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldığı, trafiğe kaydının yapıldığı otomobillerin 350 bin 11'i gri renkli olduğu istatistiki verilere yansıdı. Buna göre Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 906 bin 77 adet otomobilin yüzde 38,6'sı gri, yüzde 26,1'i beyaz, yüzde 13,0'ı siyah, yüzde 11,2'si mavi, yüzde 5,7'si kırmızı, yüzde 3,0'ı yeşil, yüzde 0,8'i sarı, yüzde 0,8'i turuncu, yüzde 0,5'i kahverengi ve yüzde 0,4'ü diğer renkli olduğu kaydedildi.