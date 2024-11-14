Bursa'da önceki dönem Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, BBP Osmangazi İlçe Başkanı Mahmut Yayla ve yönetimini ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Önceki dönem Ak Parti ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Mustafa Dündar, BBP Osmangazi İlçe Başkanı Mahmut Yayla ve Yönetimi ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Dündar belediye başkanlığı döneminde yaptığı çalışmaları BBP İlçe Yönetimi ile paylaştı. Vizyon projeler, hayvanlar ile ilgili çalışmalar, günlük faaliyetler ile ilgili detaylı bir paylaşım yapan başkan Dündar, Yayla ve ekibine geride kalan dönemde yaptıkları destek ve çalışmalardan ötürü teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BBP Osmangazi İlçe Başkanı Mahmut Yayla "Bugün tecrübesi, siyasi nezaketi ve örnek çalışkanlığı ile tarafı tarafsız örnek belediyecilik anlayışı ile çalışmış bir ağabeyimizi misafir etmek bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bizlere yerel yönetimler ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Yönetim Kurulu üyelerimizle sohbet etti ve onların sorularını içtenlikle cevapladı. Başkanımızın bu nazik ziyaretleri için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyarette Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar Mahmut Yayla için imzaladığı, "Türkiye Yüzyılına 15 yıl" adında, içinde vizyon projelerinin olduğu kitabı hediye ederken başkan Yayla'da Dündar'a, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatı'nı anlatan kitap hediye etti. Fotoğraf çekiminin ardından Başkan Dündar BBP binasından ayrıldı.