Bursa, tarihinin en büyük orman yangınlarından birinin ardından büyük bir doğal kaybın üzüntüsünü yaşıyor. Bursa Afyonkarahisarlılar Sanayici ve İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD), yangında yok olan alanların yeniden yeşertilmesi için harekete geçti.BURSA (İGFA) - Dernek içinde bir fidan bağışı kampanyası başlattıklarını belirten Bursa AFSİAD Başkanı İlker Duran, şu ana kadar üyelerden 2 bin kadar fidan bağışı aldıklarını söyledi. Duran, “Üyelerimizin desteklerinin devam edeceğine inanıyoruz. Bugün gelinen noktada 2 bin kadar bağış aldık üyelerimizden. Yeniden yeşil Bursa için var gücümüzle çalışacağız. Valiliğimizin ve diğer ilgili kurumlarımızın koordinesinde ne zaman dikimler yapılmaya başlarsa o zaman bu fidanları toprakla buluşturacağız. Yaraların sarılması ve yanan bölgelerin yeniden yeşertilmesi için iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, organize sanayi bölgeleri, belediyeler, kamu ve özel sektör temsilcileri olarak el ele verip ağaçlandırma seferberliği başlatmalıyız” dedi.

Bursa AFSİAD’ın üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunun altını çizen İlker Duran, “Ayrıca bazı üye işletmelerimiz, özellikle kafe ve restoran gibi hizmet veren iş yerlerimiz, günlük cirolarını bu kampanyaya bağışlama kararı aldı. Bu örnek davranışın çoğalarak yayılmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.