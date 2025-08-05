Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 3 milyar 838 milyon dolar oldu.BURSA (İGFA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 3 milyar 838 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında yine birinci sırada yer alan endüstrinin aldığı pay ise yüzde 15,4 olarak gerçekleşti. Yılın ilk yedi ayında otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 15 artarak 23 milyar 822 milyon dolar oldu.

TEDARİK ENDÜSTRİSİ İHRACATI 1,3 MİLYAR DOLAR

Temmuzda en büyük ürün grubu olan Tedarik Endüstrisi ihracatı 1 milyar 363 milyon dolar ihracat yaptı. Binek Otomobiller ihracatı yüzde 4 artarak 1 milyar 204 milyon dolar olurken, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 26 artışla 627 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 124 artışla 318 milyon USD, Çekiciler ihracatı da yüzde 260 artışla 223 milyon USD oldu.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, ihracat ise yüzde yüzde 17 arttı. Önemli pazarlardan ABD’ye yüzde 6, Romanya’ya yüzde 29, Fransa’ya yüzde 5, İtalya’ya yüzde 15, Birleşik Krallık’a yüzde 10, Polonya’ya yüzde 15, İspanya’ya yüzde 1, Belçika’ya yüzde 28, Fas’a yüzde 44 ihracat artışı yaşandı. Buna karşılık Rusya Federasyonu’na yüzde 50 ihracat düşüşü oldu.

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya ihracat yüzde 11 artarken, yine önemli pazarlardan Almanya’ya yüzde 86, Slovenya’ya yüzde 58, Hollanda’ya yüzde 83, Belçika’ya yüzde 46, Yunanistan’a yüzde 100 ve Fas’a yüzde 250 ihracat artışı, buna karşılık Birleşik Krallık’a yüzde 28, İtalya’ya yüzde 23, İspanya’ya yüzde 14 ihracat düşüşü yaşandı.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Almanya’ya yüzde 679, Fransa’yayüzde 177, İtalya’ya yüzde 23, İspanya’ya yüzde 196 ihracat artışı, Birleşik Krallık’a yüzde 11, Slovenya’ya yüzde 23 ihracat düşüşü oldu. Otobüs-Minibüs-Midibüslerde Fransa’ya yüzde 197, Almanya’ya yüzde 898, İspanya’ya yüzde 188, İtalya’ya yüzde 160, Birleşik Krallık’a yüzde 33 ihracat artışı oldu.

Çekiciler ihracatında ise İspanya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve Slovenya’ya yüksek oranlı ihracat artışları kaydedildi.

AVRUPA’DA EN FAZLA İHRACAT YİNE ALMANYA’YA YAPILDI

Temmuzda en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yüzde 69 artışla 639 milyon USD’lik ihracat oldu. Ocak-Temmuz döneminde Birleşik Krallık 429 milyon USD’lik ihracat rakamı ile ikinci büyük Pazar oldu. Üçüncü büyük pazar konumundaki Fransa’ya yönelik ihracat ise yüzde 48 artışla 427 milyon USD oldu. Geçen ay önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 4, İspanya yüzde 35, Slovenya yüzde 23, Belçika’ya yüzde 43, Romanya’ya yüzde 39, ABD’ye yüzde 11 ihracat artışı yaşanırken Polonya’yayüzde 14 ihracat düşüşü oldu.

AB ÜLKELERİNE İHRACAT YÜZDE 34 ARTTI

Temmuzda Avrupa Birliği Ülkeleri yüzde 71 pay ve 2 milyar 728 milyon USD ile ülke grubu bazında ihracatta ilk sırada yer aldı. AB Ülkelerine yönelik ihracat yüzde 34 arttı. Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 13 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 5 azaldı. Temmuz ayında Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 14, Afrika Ülkelerine yüzde 47, Orta Doğu Ülkeleri’ne yüzde 19, Diğer Amerikan Ülkelerine yüzde 25, Uzakdoğu Ülkelerine yüzde 115 ihracat artışı yaşanırken, Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 27 ihracat azaldı.