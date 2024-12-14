Bursa Adalet Sarayı'ndaki duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan iki jandama kolluk görevlisinden biri tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Acı haberi Bursa Valiliği duyurdu.BURSA (İGFA)- Bursa Adalet Sarayı'ndaki duruşma salonunda dün yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi Bursa Valiliği duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, 13 Aralık 2024 Cuma günü ilimiz Osmangazi ilçesi 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan J.Uzm.Çvş.Nurettin Yaşar'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Aralık 2024 Cumartesi şehit olduğu belirtilirken, "Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

13 Aralık 2024 Cuma günü ilimiz Osmangazi ilçesi 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan J.Uzm.Çvş.Nurettin YAŞAR kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Aralık 2024 Cumartesi (bugün) şehit… pic.twitter.com/Bhi7xKo37A — T.C. Bursa Valiliği (@BursaValiligi) December 14, 2024

"Çok üzgünüz" diyerek sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, "Kahramanımız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef bugün şehit oldu. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun." dedi.

Milletimizin başı sağ olsun???????? Yıldırım Belediyesi'ne 2 Altın Karınca Bursa-Osmangazi ilçesi 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde, duruşma esnasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda mahkeme salonundaki devriye personelinden Bursa İl J.K.lığı emrinde görevli Uzman Erbaş Nurettin YAŞAR ağır yaralanmıştı. Kahramanımız… pic.twitter.com/rqwxMmsW8G — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 14, 2024

Hatırlanacağı gibi, ateşli silah kullanmak suretiyle olayın tarafı 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma kolluk görevlisinin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E. kullandığı silahla birlikte yakalanmıştı. Yaşanan silahlı saldırıyla ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılırken, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.