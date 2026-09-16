Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimine yeni başlayacak öğrencilerin kente uyum sağlamalarını kolaylaştırmak ve ihtiyaç duyabilecekleri hizmetlere hızlıca ulaşabilmeleri amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali (MEŞOT) ve Tarsus Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (TAŞTİ) kurulan stantlarda öğrencileri karşılıyor.

Otogarlarda öğrencilerle bir araya gelen Büyükşehir ekipleri; başta barınma, beslenme, ulaşım ve eğitim olmak üzere gençlere yönelik sosyal destekleri anlatıyor. Öğrencilerin, Mersin'in yaşantısına ilişkin merak ettikleri konularda da bilgilendirme yapılıyor.

ÜNİVERSİTELİLERE; BARINMADAN BESLENMEYE, ULAŞIMDAN OKUMA SALONLARINA GENİŞ DESTEK

Mersin ve Tarsus Otogarlarında gerçekleştirilen stant çalışmalarıyla Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi için kente gelen öğrencilerin kendilerini yalnız hissetmemeleri ve ihtiyaç duyabilecekleri hizmetleri daha ilk günden tanımaları için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi; Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu ve Gülnar Kız Öğrenci Yurdu ile Konukevi'nde öğrencilere barınma imkanı sunarken, 3 çeşit yemeği 35 liradan ulaştırıyor. Öğrenciler, 15 liralık abonman sistemiyle belediye otobüslerinden indirimli yararlanabiliyor.

Yeni nesil kütüphaneler, okuma salonları, MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi ve ücretsiz çamaşırhaneler ile öğrencilerin eğitim ve günlük yaşamlarına destek olan Büyükşehir, çeşitli etkinlikler ve yarı zamanlı çalışma imkanlarıyla da gençlerin sosyal ve ekonomik hayatlarına katkı sağlıyor.

Garaj Mersin ve Kampüs Mersin gibi platformlarla öğrencilerin fikirlerini geliştirmelerine olanak tanıyan Büyükşehir, Ayrıca Mersin'de ikamet eden ve üniversiteyi kazanan öğrencilere ilk yıl karşılıksız öğrenim yardımı desteği sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin kente kolayca uyum sağlamaları ve eğitim hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri için sunduğu bu desteklerle gençlerin yanında olmayı sürdürecek.