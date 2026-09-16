Türk Eğitim-Sen Kocaeli 3 Nolu Şube yönetimi, Kocaeli Üniversitesi ve GTÜ'de görev yapan personel ile öğrencilerin taleplerini Başkan Büyükakın'a iletti. Darıca'dan GTÜ'ye doğrudan ulaşım için saha incelemesi yapılacak.

Mesut IŞIK / KOCAELİ (İGFA) - Türk Eğitim-Sen Kocaeli 3 Nolu Şube yönetimi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ı ziyaret ederek Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesinde görev yapan personel ile öğrencilerin ulaşım, sosyal alan, bakım ve onarım taleplerini gündeme taşıdı. Görüşmeye Kocaeli Kamusen İl Başkanı Cihat Çoban da katıldı.

Sendika tarafından hazırlanan bilgi notu Başkan Büyükakın'a sunulurken, toplantıda özellikle Darıca yönünden GTÜ'ye ulaşımı kolaylaştıracak alternatif güzergâh talebi öne çıktı.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İÇİN SOSYAL ALAN VE ULAŞIM TALEBİ

Görüşmede, Kocaeli Üniversitesi'nin farklı yerleşkelerinde görev yapan personel ve eğitim gören öğrencilerin sorunları ele alındı. Özellikle Körfez Kampüsünde eğitim gören hazırlık sınıfı öğrencilerinin merkez kampüsten uzak olmaları nedeniyle yaşadığı ulaşım ve sosyal imkân sıkıntılarına dikkat çekildi. Ayrıca Umuttepe Yerleşkesinde öğrencilerin ders aralarında kullanabileceği kamelya, bank ve açık sosyal alanların artırılması, farklı yerleşkelerde ihtiyaç duyulan bakım ve onarım çalışmalarının da desteklenmesi istendi.

DARICA'DAN GTÜ'YE DOĞRUDAN ULAŞIM GÜNDEMDE

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise Gebze Teknik Üniversitesi'ne Darıca yönünden ulaşımın kolaylaştırılması oldu. Darıca'da ikamet eden öğrenciler ve personelin kampüse ulaşmak için Çayırova güzergâhını kullanmak zorunda kalmasının zaman kaybına yol açtığı belirtilerek, doğrudan ulaşım sağlayacak alternatif bir yol düzenlemesi talep edildi.

Bu kapsamda, Cuma günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle birlikte sahada inceleme yapılacağı ve güzergâhın yerinde değerlendirileceği bildirildi.

Türk Eğitim-Sen Kocaeli 3 Nolu Şube Başkanı Bayram Sarı, Kocaeli Üniversitesi ve GTÜ'nün şehir için önemli bir değer olduğunu belirterek, çalışan ve öğrencilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için ilgili kurumlarla çözüm odaklı çalıştıklarını söyledi. Sarı, taleplerini dikkate alan ve çözüm sürecini başlatan Tahir Büyükakın'a teşekkür ederek, Darıca'dan GTÜ'ye ulaşım konusundaki çalışmanın takipçisi olacaklarını ifade etti.