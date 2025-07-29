Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Günlük hava tahmin raporunda öğle saatlerindeki sıcaklıkların dışında meteorolojik herhangi bir uyarı bulunmuyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Temmuz Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yüksek hava sıcaklıklarının batı kesimlerde Çarşamba (30.07.2025), Doğu kesimlerde ise Cumartesi (02.08.2025) gününden itibaren azalacağı tahmin ediliyor.