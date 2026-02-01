2013 yılından bu yana eğitimde fırsat eşitliği için faaliyet gösteren Bursa Muş Eğitim ve Hizmet Vakfı'nda (BUMEV) başkanlık görevini Ahmet Akın devraldı. Vakıf, Türkiye genelinde 73 üniversitede 250 bursiyere destek sağlamayı sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Muş Eğitim ve Hizmet Vakfı'nda (BUMEV) yeni bir dönem başladı. Vakfın gerçekleştirilen genel kurulunda Ahmet Akın, oy birliğiyle başkanlığa seçildi. Akın, görevi önceki dönem başkanı Murat Çermi'den devraldı.

Sadece Bursa'da değil, Türkiye'nin 81 ilinde kurduğu gönül köprüleriyle geniş bir eğitim ağına ulaşan BUMEV'in genel kurulu yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kitap, kırtasiye ve sosyal yardımların yanı sıra burs destekleriyle binlerce öğrencinin eğitim hayatına katkı sunan vakıf, yeni dönemde de çalışmalarını büyütmeyi hedefliyor.

BUMEV, güncel verilerle Türkiye genelinde 73 farklı üniversitede, 65 ayrı bölümde öğrenim gören toplam 250 bursiyere destek sağlıyor. Yeni dönemin başkanı Ahmet Akın, bu güçlü mirası daha ileriye taşıma kararlılığında olduklarını ifade etti.

Genel kurulda konuşan Akın, vakfın ulaştığı hizmet ağına dikkat çekerek, 'Bursa'da kök salan ve dalları Türkiye'nin dört bir yanına uzanan büyük bir aileyiz. Ülkemizin her köşesinde 'İyi ki BUMEV var' diyen gençlerimizin olması bizim en büyük gururumuzdur. Bu bayrak değişimiyle birlikte daha fazla gencimize ulaşmayı hedefliyoruz' dedi.

'EĞİTİM AHLAKİ BİR İNŞA SÜRECİDİR'

Eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını vurgulayan Akın, yeni dönem vizyonunu şu sözlerle özetledi: 'Bilinçli ve üreten bir toplum, doğru değerlerle yetişmiş bireylerle mümkündür. Kul hakkını gözeten, üretmeyi ibadet bilinciyle ele alan nesiller yetiştirmek ortak sorumluluğumuzdur. BUMEV olarak hizmet çıtasını daha yukarılara taşımak istiyoruz.'

Vakıf merkezinde düzenlenen genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığını Abdurrahim Işık'ın yaptığı toplantıda, geçmiş dönem faaliyetleri ibra edilirken yeni dönemin tahmini bütçesi de kabul edildi. Seçime tek listeyle gidildi ve Ahmet Akın ile yönetim kurulu üyeleri oy birliğiyle göreve başladı.

BUMEV YENİ YÖNETİM KURULU

Ahmet Akın başkanlığındaki yeni yönetim kuruluna; İhsan Altun, Özlem Çelik Gürbüz, Maşallah Demir, Ferit Çelik, Bilal Tunç, Ali Karagüzel, Fatih Coşkun, Davut Piçak, Haşim Öztürk, Metin Sönmez, Baran Akdaş, Yunus Emre Yalçın, Faruk Çimen, Macid İlker ve Deniz Yıldız seçildi.