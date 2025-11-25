Türkiye Diyanet Vakfı ve TİKA iş birliğiyle Kırcaali'de inşa edilen Yeni Cami, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ve TİKA Başkanı Abdullah Eren'in katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

BULGARİSTAN (İGFA) - Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kırcaali'de yaptırılan Yeni Cami ve Külliyesi, düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ve TİKA Başkanı Abdullah Eren katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, törende yaptığı konuşmada camilerin sadece ibadet yeri olmadığını, aynı zamanda ilim, hikmet, marifet ve güzel ahlakın öğretildiği maneviyat merkezleri olduğunu vurguladı. Arpaguş, Hz. Muhammed'in (s.a.s) Medine'de inşa ettiği Mescid-i Nebevi örneğini hatırlatarak, sahabe neslinin bu huzur veren iklimde yetiştiğini ifade etti.

Arpaguş, Balkanlarda inşa edilen camilerin tarih boyunca Müslüman topluma kimlik, bilinç ve istikamet kazandırdığını belirterek, Kırcaali'de yapılan bu eserin de aynı misyonu sürdüreceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise caminin bölgedeki Müslüman toplum için yalnızca bir ibadethane olmadığını, aynı zamanda sosyal, kültürel ve eğitim ihtiyaçlarına da hizmet eden bir merkez olduğunu dile getirdi. Bakan Ersoy, caminin 1.400 metrekarelik alana inşa edildiğini ve aynı anda bin 200 kişinin ibadet edebileceğini vurguladı. İçerisinde Kur'an kursu, toplantı salonları, etkinlik alanları ve hizmet birimleri bulunan külliyenin Kırcaali'de önemli bir sosyal ve kültürel merkez olacağını kaydetti.

Tören kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ayrıca Naim Süleymanoğlu Anı Evi'nin açılış programına da katıldı.