Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdüreceğini belirtti. Türkiye, taraflar arasında müzakereyi kolaylaştırmaya hazır olduğunu vurguladı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi konusunda Türkiye'nin diplomatik girişimlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini vurgularken, çatışmanın adil ve kalıcı bir barışla son bulmasının hem bölge hem de dünya barışı açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

'TARAFLARIN DOĞRUDAN TEMASLARINI KOLAYLAŞTIRMAYA HAZIRIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tarafların doğrudan müzakere zemini bulabilmeleri için her türlü kolaylaştırıcı rolü üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti. Erdoğan, bölgedeki tansiyonu düşürecek, barış sürecini hızlandıracak tüm diplomatik adımlara katkı sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.