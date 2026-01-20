Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), bu yıl 17'ncisi düzenlenecek 'İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri Töreni' ne ilişkin bilgilendirme yapmak amacıyla basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, kadınların iş dünyasındaki rolünün ülke ekonomisinin kalkınmasında belirleyici olduğuna vurgu yaptı.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - BUİKAD tarafından 27 Mart 2026 tarihinde düzenlenecek 'İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri' töreninin tanıtım toplantısı Holiday Inn Bursa City Centre'de yapıldı.

BUİKAD'ın 2007 yılında 11 kurucu üye tarafından, yaşamın her alanında kadının güçlenerek girişimci kadın sayısının artırılması amacıyla kurulduğunu belirten Başkan Şeyda Şençayır, 'Bugün Bursa'nın lokomotif firmalarından oluşan 10 kurumsal üyemiz ve bireysel üyelerimiz ile birlikte 163 üyeye ulaştık. Daha çağdaş bir toplumsal sürece ulaşmanın kadının istihdam oranının ve girişimci kadın sayısının artırılması ile mümkün olacağına inanan üyelerden oluşan BUİKAD, gönüllülüğü ve özverili olmayı ilke edinmiştir' diye konuştu.

BUİKAD ÜYELERİNDEN BURSA EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI

Şençayır, BUİKAD üyelerinin yıllık toplam cirolarının 40 milyar TL'nin üzerinde olduğunu, yaklaşık 22 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirterek, 'Üyelerimiz üretim ve hizmet performanslarıyla Bursa ekonomisine önemli katkılar sunuyor' dedi.

BUİKAD'ın bu dönemde kamu, STK ve özel sektör iş birliğini güçlendirmek amacıyla Kamu, STK ve Özel Sektörle İş Birliği Komisyonunu kurduğunu açıklayan Şençayır, 'She Globe Trade - Kadın Girişimciler İçin Küresel Ticarette Yeni Ufuklar' projesiyle kadın girişimcilerin ihracat ve uluslararası ticarette daha güçlü yer almasının hedeflendiğini söyledi.

Dijital Dönüşüm Komisyonu tarafından yürütülen 'WomanCode - Dijital Gelecek İçin Kadınları Güçlendirmek' projesiyle kadınların dijital yetkinliklerinin artırıldığını belirten Şençayır, sosyal sorumluluk alanında ise 'Bu İş Eşitlik İşi' projesiyle bugüne kadar 68 kadının sanayi kuruluşlarında istihdama kazandırıldığını vurguladı. BUİKAD'ın marka projelerinden Noktalama Koçluğunun 18 yıldır sürdüğünü ifade eden Şençayır, bugüne kadar 650 kız üniversite öğrencisine ulaşıldığını açıkladı. Ayrıca, BUİKAD ve BTSO Bursa Business School iş birliğiyle hayata geçirilen Edge Women Leadership Programı kapsamında 40 iş kadınının sertifikalandırıldığını söyledi.

17. İŞ YAŞAMINDA BAŞARILI KADIN ÖDÜLLERİ 27 MART'TA

Geleneksel hale gelen BUİKAD İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri Töreninin bu yıl 27 Mart 2026 tarihinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda düzenleneceğini açıklayan Şeyda Şençayır, bunların; Yılın En Başarılı İş Kadını, Yılın Fark Yaratan Kadını, Yılın Kadını Destekleyen Şirketi, Bursa'nın En Başarılı Kadın Yöneticisi, Bursa'nın En Başarılı Girişimci Kadını, Bursa'nın En Başarılı İş Kadını, BUİKAD Özel Ödülleri ve BUİKAD Fark Yaratan Genç Girişimci Özel Ödülü olduğunu aktardı.

Ödüllerin yalnızca bir tören olmadığını vurgulayan Şençayır, 'Bu ödüller, kadın başarısının kayda geçtiği bir hafıza alanıdır. Görünür kılınan her kadın başarısı, yeni bir rol modeldir' ifadelerini kullandı.

2025 yılının küresel belirsizliklere rağmen geride bırakıldığını belirten Şençayır, 2026 yılına daha umutlu girildiğini ifade ederek, 'Üreten, ihracat yapan iş dünyasının desteklenmesiyle Türkiye gücünü bir kez daha gösterecektir' dedi. Toplantı, Şençayır'ın basın mensuplarına teşekkür ederek soruları yanıtlamasıyla sona erdi.