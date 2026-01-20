Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin göz bebeği konumundaki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde mazgal temizliği yaparak yoğun yağışların ardından oluşabilecek olası sel ve su baskınlarının önüne geçti.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin sağlıklı bir altyapıya kavuşması için yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin en önemli merkezi olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde de Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi ve temizlik işlemlerine aralıksız devam ediliyor.

Yaya trafiğinin yoğun olarak yaşandığı Kapalıçarşı bölgesinde gece saatlerinde yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mazgalları tek tek açarak biriken kâğıt, yaprak, izmarit, kum, taş gibi atık ve yabancı maddeleri topladı.

Olası su taşkınlarından dolayı esnafın ve vatandaşların mağduriyet yaşamamasını isteyen Büyükşehir Belediyesi, mazgalların bakım ve kontrollerini titizlikle yaptı. Ekipler, yağışlı havalarda su birikintisi oluşabilecek noktaları da tespit ederek gerekli önlemleri aldı.