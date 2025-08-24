Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Ağustos tarihli değerlendirmesine göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'de parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.ANKARA (İGFA) - Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Tokat çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR KUZEY VE BATIDA DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalması beklenirken, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Diğer bölgelerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.

RÜZGAR KUZEYDEN ESECEK

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.