Türkiye’nin salçalık domates ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayan Karacabey Ovası’nda hasat tüm hızıyla devam ediyor.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin “domates deposu” olarak bilinen Karacabey Ovası’nda yeni sezon salçalık domates hasadı tüm hızıyla devam ediyor.

Salçalık domates üretiminden yüzde 40 salça ihtiyacını karşılayan verimli ovada, Eylül ayı sonuna kadar sürecek hasat döneminde üreticiler tarlalarda yoğun mesai yapıyor.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı da ilçedeki bir domates tarlasında gerçekleştirilen hasada katılarak üreticilerle bir araya geldi. Çiftçilere bereketli bir sezon temennisinde bulunan Başkan Karabatı, Karacabey’in tarımsal üretimdeki önemine dikkat çekti. Başkan Karabatı, ilçenin sahip olduğu verimli toprakların tarımsal üretimde ülke ekonomisine büyük katkı sunduğunu vurguladı.

Domates üretiminin de bu bereketin en somut örneklerinden biri olduğunu belirten Karabatı, “Karacabey’imizin verimli topraklarında yıllara yaygın 90 ile 120 bin dönüm alanda domates üretimi gerçekleşmektedir. Geçen yıllara oranla rekoltede bir miktar düşüş olsa da verimli bir sezon geçirdiğimizi söyleyebiliriz. İlçemiz çiftçisi, salçalık domates üretiminden ülkenin yüzde 40 salça ihtiyacını karşılıyor ve üretiyor. Bu oldukça önemli bir durum.” diye konuştu.

Bölgedeki salça üretim kapasitesine de değinen Karabatı, bölgede yaklaşık 15 fabrikanın faaliyet gösterdiğini ve toplamda 35 ile 40 bin ton arasında domates işlendiğini kaydetti. Hasat sürecinde üreticilerin karşılaştığı sıkıntılara da değinen Başkan Karabatı, özellikle mevsimsel kuraklığın ciddi bir sorun olarak öne çıktığını söyledi. Bu noktada ilgili kurumlarla iletişim halinde olduklarını belirten Karabatı, su kaynaklarının etkin kullanımı için planlamalar yaptıklarını ifade etti.