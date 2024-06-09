Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hamarat Eller Sosyal tesislerinde ana yemek, pilav ve tatlıdan oluşan 40 liraya 4’lü menüye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tesiste gözleme ve ayran ise 25 TL’den satışa sunuluyor.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BELTUR A.Ş yönetimindeki Sakıp’ın Köşkü’nde başlatılan uygulama kapsamında 40 liraya 4 çeşit yemek veriliyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği uygulama, hem bütçeleri zorlamıyor hem de vatandaşların lezzetli yemek yemesine imkân sağlıyor.

Hamarat Eller Tesislerinde hanımların maharetli ellerinden çıkan peynirli ve patatesli gözleme çeşitleri de yine vatandaşların beğenisine sunuluyor. Tesiste gözleme ve ayran 25 liradan satışa sunuluyor.

Uygun fiyata lezzetli yemek imkânı bulan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.